陽明山花季今起開跑！ 交通管制措施報給你知

2024陽明山花季自2月7日至3月17日止共計40天，由於陽明山地區之道路路幅及停車場有限，為避免大量車潮造成道路壅塞情形，台北市政府將實施彈性交通管制；另花季期間提供花季公車服務，行駛路線資訊請至大台北公車網（ebus.gov.taipei）查詢及透過台北市民當家熱線1999 詢問相關訊息。

動線管制部分，例假日擴大實施仰德大道交通管制，上山管制點為復興橋頭、至善路二段1巷巷口，管制時段延長為07:00-16:00，下山管制點為陽明路一段中橫街口，管制時段為14:00-18:00。

平常日自花鐘至陽金公路實施往北單行，例假日08:00-18:00擴大自湖山路一段沿花鐘至陽金公路實施往北單行；紗帽路於中橫街以北之路段例假日07:00~18:00禁止車輛進入(公車除外)，其餘路段請依現場員警指揮及標誌標線行止。

另百齡高中停車場及福林公園停車場亦提供停車轉乘公車上山之民眾當日當次停車前三小時免費優惠；由於山上停車空間有限，交通局建議民眾可先將車輛停放至士林或北投地區停車場，再至臨近捷運站轉搭公車上陽明山。花季期間花鐘停車場僅限公車及持有身心障礙停車證或懸掛身心障礙車牌之車輛進入。若有進場須協助者請前一日向主辦單位申請28616361分機222（公園路燈工程管理處）。至於陽明山立體停車場及第二停車場等兩處，停車費率在假日亦配合調高，相關即時停車資訊可至台北市停車資訊導引導系統查詢http://tpis.pma.gov.tw/ParkInfo/realinfo。

交通局呼籲，由於山上道路狹窄且停車空間有限，切勿違規停車而影響交通，並將加強違規取締及拖吊（拖吊保管場設於第二停車場），以維交通安全順暢。