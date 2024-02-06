春節送禮新趨勢 遠東生技帶動綠色時尚

春節送禮，餅乾糖果基於健康考量，未必是首選，訴求健康的禮品越來越受到歡迎，看準這個趨勢，生技業者也加入春節禮品商機戰場。遠東生技（6886）2024年推出多款禮盒搶春節送禮商機，以「送禮最新趨勢，最In的綠色時尚」為發想，推出「藻安拌拌麵」，還有多款年節禮盒，訴求促進代謝順暢，希望在市場上的餅乾糖果，南北乾貨等禮盒之外，另闢新藍海。

遠東生技總經理闕壯群表示，遠東生技致力於微藻研究逾40年，「藻安拌拌麵」的推出，就是希望在品嘗美食的同時又保有健康 ，尤其綠藻被美國NASA選為太空食物，等同昭告世界「綠藻」優於其他食品，也是引領潮流綠時尚的最佳代表。藻安拌拌麵添加綠藻蛋白、主廚祕方醬料包以添加未來食物綠藻的藻安植物肉為本，更象徵新的一年，能量滿分 。

「藻安拌拌麵」即泡即食，非油炸麵，添加綠藻蛋白，內含二種養生口味，「老薑麻油」與「四川香辣」，主廚獨家祕方醬料包更添加遠東生技開發「添加未來食物綠藻的植物肉」，有菜有肉有營養，顛覆傳統拌麵印象。

同樣以健康為訴求，「藻享受」禮盒提供藍藻精萃的豐富營養，讓新的一年擁有充沛的精力與活力；「藻纖盈」禮盒充分利用綠藻的特殊專利，促進代謝順暢，讓大魚大肉之後掌握擁有輕盈感。對於注重循環保養的人，「藻暢快」禮盒複方納豆紅麴，淨空障礙更順暢；若希望一次滿足多種需求，「藻樂活」禮盒以樂活養生為概念，有效調理，全方位照顧健康。