春節送禮新趨勢 遠東生技帶動綠色時尚
春節送禮，餅乾糖果基於健康考量，未必是首選，訴求健康的禮品越來越受到歡迎，看準這個趨勢，生技業者也加入春節禮品商機戰場。遠東生技（6886）2024年推出多款禮盒搶春節送禮商機，以「送禮最新趨勢，最In的綠色時尚」為發想，推出「藻安拌拌麵」，還有多款年節禮盒，訴求促進代謝順暢，希望在市場上的餅乾糖果，南北乾貨等禮盒之外，另闢新藍海。
遠東生技總經理闕壯群表示，遠東生技致力於微藻研究逾40年，「藻安拌拌麵」的推出，就是希望在品嘗美食的同時又保有健康 ，尤其綠藻被美國NASA選為太空食物，等同昭告世界「綠藻」優於其他食品，也是引領潮流綠時尚的最佳代表。藻安拌拌麵添加綠藻蛋白、主廚祕方醬料包以添加未來食物綠藻的藻安植物肉為本，更象徵新的一年，能量滿分 。
「藻安拌拌麵」即泡即食，非油炸麵，添加綠藻蛋白，內含二種養生口味，「老薑麻油」與「四川香辣」，主廚獨家祕方醬料包更添加遠東生技開發「添加未來食物綠藻的植物肉」，有菜有肉有營養，顛覆傳統拌麵印象。
同樣以健康為訴求，「藻享受」禮盒提供藍藻精萃的豐富營養，讓新的一年擁有充沛的精力與活力；「藻纖盈」禮盒充分利用綠藻的特殊專利，促進代謝順暢，讓大魚大肉之後掌握擁有輕盈感。對於注重循環保養的人，「藻暢快」禮盒複方納豆紅麴，淨空障礙更順暢；若希望一次滿足多種需求，「藻樂活」禮盒以樂活養生為概念，有效調理，全方位照顧健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言