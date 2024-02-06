雲林返鄉與跨區就業增多 購屋人偏好大樓比例增為4成2

雲林縣近年來工商業發展快速，帶動購屋置產需求！根據最新巿調發現，外鄉遊子回鄉與跨區就業的外地客，因為習慣過去都會區生活，同時兼具長輩生活需求，購屋置產紛紛鎖定大樓住宅社區的新建案。

鄉林不動產研究室最近針對有意購屋的雲林斗六鄉親調查，發現購屋者選擇大樓社區有漸高趨勢、比重達42%；購屋要件則以交通方便、鄰近學區就學與周邊有公園綠地為優。

鄉林不動產研究室分析，雲林縣去年人口65.9萬餘人，雖較前年年底少了4,000多人，但近年工商業快速發展，人口外流趨緩，且有明顯回流的現象。

看好就業機會增加，在外地打拼多年的雲林子弟開始返鄉，考量原住宅已過於老舊，家中長輩腳力不好，想換住大樓社區，也不用追垃圾車，加上工作需求而移居雲林的外地客增加，使得斗六市、虎尾鎮及麥寮鄉的人口均逆勢成長，新建住宅需求提升。

鄉林不動產研究室元月針對雲林斗六鄉親，就產品類型，購屋考量條件、購屋動機與需求等四大意向進行調查，回收有效問卷為459份，其中有256位，也就是將近56%的民眾，表達有購屋意願，多數受訪年齡層主要分布在35至65歲。

在受訪者偏好的住宅產品，仍有47%偏愛透天厝，42%選擇大樓住宅、11%為公寓。在購屋需求方面，考慮條件中，又以地段交通、學區教育、休閒公共設施、建商品牌、規劃設計，是他們置產選屋的五大考量因素。

在居住環境方面，選擇鄰近車站或交流道，通勤方便者占57%；鄰近學區方便接送與就學為54%；鄰近公園綠地運動活動空間為51%。購屋動機自住占51％，34％為置產、投資10%；坪數需求部份，三房為36%，二房29％。

鄉林建設（5531）總經理方偉民指出，過去在農業社會確實以透天厝居多，七、八成都是偏好住透天厝，但近年建材成本高漲造成透天房價居高，新推案的地段也離市區較為偏遠，且近四成屋齡都超過30年。

現在青壯年返鄉創業或就業，還有準備退休返鄉照顧年邁父母親的中壯年，在北漂多年後，住慣了都會區的大樓社區，返鄉若要選擇買新房，想要購買大樓社區的比例已經逐年增加。

方偉民說，斗六市是縣治所在，核心精華的蛋黃區就在火車站周邊商圈，鄉林集團董事長賴正鎰首度回鄉投資，選址在火車站附近、斗六國中與斗六高中間推案，將鄉林建築美學及五星酒店管理導入社區服務，規劃全齡化住宅。

方偉民表示，此案基地1,650坪，僅使用500坪蓋大樓，其餘1,150坪保留作為戶外綠地空間，把所有公設都集中在1樓，規劃全齡社區。

社區有老年人最愛的槌球、青壯年健身房與育樂室、兒童遊戲，戶外游泳池，有管理室專人收去掛號信及宅配，老人小孩有物業秘書照看，小朋友呼朋引伴到社區玩耍與都會生活接軌安全父母也可放心。

另有宴會廰與輕食茶亭吧，住戶在社區宴客或接待客人，可說是做足面子，頂樓規劃太陽能板節能裝置，可用自家在空中菜園種的蔬果入菜。

方偉民強調，鄉林擅長在各建案融入當地的人文歷史與規劃設計，根據文獻記載「斗六」兩字是原住民語「捕鹿、打鹿」而來，所以鄉林斗六建案頂樓屋簷，也將打造具鹿角意象的造型。