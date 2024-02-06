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台中市近年來最大規模抵費地標售案 將於3月7日舉行

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市府3月7日將舉辦13期大慶及14期美和庄市地重劃區抵費地標售。記者宋健生/攝影
台中市府3月7日將舉辦13期大慶及14期美和庄市地重劃區抵費地標售。記者宋健生/攝影

台中市政府公告，將於3月7日舉辦「第13期大慶市地重劃區」及「第14期美和庄市地重劃區」抵費地標售，一口氣釋出123筆土地，總底價金額超過204.6億元，這也是近年來台中市最大規模的抵費地標售案。

業界人士分析，次此標售由於大部分土地面積都不大，預料將出現不少開發商基於「鄰地整合」需求而出手的情形。

根據公告，此次台中市第13期大慶市地重劃區共釋出46筆抵費地、第14期美和庄市地重劃區釋出77筆抵費地，合計共123筆土地，總底價金額逾204億餘元。

觀察此次標售內容，僅13期南屯區昌明段216地號超過千坪，總面積1,059坪，底價10.3億元，換算每坪單價約97.2萬元，其餘多數落在300坪內。

對此，業者分析指出，此次標售14期抵費地只有2塊超過600坪，13期的地面南、受到臨路、高度比關係，過去住一可蓋13、14樓，而單用釋出的土地出手，大概只能蓋10樓以下，這些的狀況都會具抗性。

不過，業界預期此次標售仍會相當熱鬧，主要因為大部分將出現開發商因鄰地整合而出手競標。另外，目前還有不少精華地尚未釋出，加上此次標售單價多已接近市價，推測市府也想藉此試水溫。

市價 重劃區

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