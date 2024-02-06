LINE Pay 拚春節商機 春節5日天天送優惠

LINE Pay 推出春節優惠，初一開始一連五天用戶首筆消費即可獲優惠券及開工紅包回饋，年節期間提供指定百貨新年採買滿額送88元優惠券、逛夜市抽最高 LINE POINTS 66點紅包等支付優惠，歡慶龍年將至。

LINE Pay 自2月10日至2月14日間，於實體店家推出春節限定優惠，初一至初四用戶每日上午8時後至實體店家完成首筆消費，即可獲贈 LINE Pay 優惠券一張，2月10日首筆消費享10元優惠券，2月11日享20元優惠券，2月12日享30元優惠券，2月13日享40元優惠券。優惠券可於下次實體店家現場消費滿額時折抵使用。初五開工日 LINE Pay為用戶加碼「抽紅包」博全年好彩頭， 2月14日至 LINE Pay 實體店家完成首筆交易且實際支付金額滿50元，就送 LINE Pay 紅包1個，最高可抽 LINE POINTS 99點。

年節期間，不論是新年採購犒賞自己，或是與家人出門同遊，LINE Pay 亦提供各式支付回饋。2月14日前，於新光三越、三井 OUTLET 單筆消費滿188元，即可獲得88元優惠券並於下次消費時折抵；2月8日到2月14日，在 Klook預定各式旅遊行程，以 LINE Pay 單筆消費滿2,000元，更可獲得 LINE POINTS 4%回饋。

LINE Pay 也瞄準春節夜市商機，推出消費即送9折優惠券及滿額抽紅包雙重好康。用戶持 LINE Pay 於全台9大指定夜市消費，首筆消費贈3張9折優惠券，下次消費即可折抵；單筆付款滿額50元還可獲得紅包一個，最高可抽 LINE POINTS 66點。