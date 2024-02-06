冠德建設攜手推動新北捷運聯開首案 秀朗橋站今上樑
新北環狀線秀朗橋站捷運聯開大樓為新北市捷運局首件捷運聯合開發案，今（6）日舉行上樑典禮，由新北市長侯友宜及冠德建設董事長馬志綱共同擔任主典者，祈求建築工程順利圓滿，同時也見證新北捷運局首件主辦捷運聯開案達成階段性目標，即將邁入新里程碑，打造成地上20層、地下5層的商辦大樓。
新北市長侯友宜表示，新北環狀線秀朗橋站是新北捷運局首件自辦的捷運開發案，將可提供1.5萬坪商業及辦公空間，創造3千個就業機會，成功將大眾運輸導向發展（TOD）政策，將人流及商業導引到捷運沿線活動及發展，也讓環狀線旅運量持續成長，打造安居樂業的新北捷運生活圈。
冠德建設董事長馬志綱表示，捷運聯合開發不僅能提升地區發展，更能帶動城市面貌再生，具發展性及永續性，冠德集團長期致力於發展軌道經濟，發揮專業投入捷運聯開案，累積了豐富的經驗與成果。環狀線秀朗橋站聯開案自2020年9月簽約，在與新北市政府、新北捷運局團隊的攜手合作下，共同打造優質的捷運轉乘及商辦空間，不僅建立了政府及企業間共同推動都市發展的典範，未來引入的企業及就業人潮，也將推升區域商業活絡，推動都市發展。
新北環狀線捷運秀朗橋站聯開大樓，位於中和區主要交通幹道-景平路上，並銜接新北市新店區及中和區的交界處，打造成地上20層、地下5層的商辦大樓，1至2樓除作為捷運出入口使用，並規劃11間店面，有利於各式商家進駐，方便旅客通勤時使用及增進鄰近住家之生活機能；3樓規劃為圖書館、會議室、交誼廳等辦公共享空間，提升企業間互動頻率；4至20層樓規劃為一般辦公室共214戶，可彈性調整供中小企業作微型企業總部、個人工作室等使用，形塑群聚效應，創造大量工作機會及人口進駐，並提供市民到站即上班的便利性，大幅縮短通勤交通時間，預計2024年第四季完工且取得使用執照，打造成為兼具環保、節能、永續的捷運開發大樓。
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