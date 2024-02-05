嘉義史上最大造鎮案開工 林聰麟：今年將迎來轉捩點
嘉義房市史上最大建案「Ai世界城」今(5)日動工，個案規畫每一戶都有景觀，不是看公園學校，就是看中庭公園，開價均價一坪35萬。
Ai世界城位於嘉義縣治特區，由清景麟集團、白天鵝建設、嘉泰開發聯手推出，個案基地近5,200坪，規劃三大棟地上15層，地下2層，共801戶住家及17戶店面，主力為2至3房小坪數產品。
代銷南霸天、清景麟集團董事長林聰麟表示，嘉義今年將迎來轉捩點，從農業大縣變成農工大縣，八大產業園區估計可引進六、七萬就業人口，區域經濟、產業將有很大的發展，未來5~10年是嘉義的起飛期。
他表示，目前科學園區，竹科現在要7字頭、中科6字頭、南科新市要推4字頭，相較之下，嘉義入手門檻低了很多。
林聰麟表示，去年國內有總統選舉，國際上有以巴戰爭，加上升息，影響房市表現，但總統選後已漸回復正常，今年1月的房屋買賣移轉增長幅度很大，預料今年表現會比去年好。
清景麟集團長期關心偏鄉教育，深感偏遠地區翻轉教育的重要，林聰麟今天也宣布，「Ai世界城」每售出一戶房子，就由基金會捐贈5,000元作為嘉義縣教育處教育基金，預計將挹注400萬助嘉縣拔尖扶弱，公益行動同步抵「嘉」。
現場由嘉義縣政府教育處李美華處長代表授贈，多位偏鄉地區校長與會、共同觀禮，今年3月將代表嘉義縣前往土耳其比賽的竹崎高中FRC機器人隊伍，也透過尚未發表的機器人與現場學校共同熱舞。
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