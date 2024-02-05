封關前國內最大動土建案 清景麟、泰嘉看好龍年房市

清景麟集團與泰嘉建設強強聯手下，嘉義的「Ai世界城」5日動土，是兔年封關前全台動土的最大建案。

清景麟董事長林聰麟表示，預期今年會比去年好很多，主因在於去年總統選舉，國際上有以巴戰爭，加上升息很多，都成為房市變數。目前總統選後很少建案強銷，但1月的房屋買賣移轉增長幅度很大，這些是去年10月銷售的數字，預期接下來會愈來愈好。

泰嘉建設、上櫃公司太普高（3284）董事長呂金發說，金龍年房市不但比兔年好，而且南部的表現會比中北部出色，「這是我跟林聰麟共同的看法」。

呂金發指出，這幾年產業往南遷移的動能還在持續，過去二個月因為選舉熱到最高點，就是房地產最淡的時候，但是高雄、台南、嘉義成交數據都明顯大於中北部。尤其嘉義房市會好，是因為供給量沒有出現，沒辦法滿足嘉義當地的購屋需求。