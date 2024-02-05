清景麟、泰嘉建設強強聯手 嘉義的「Ai世界城」動土
清景麟攜手泰嘉建設在嘉義的「Ai世界城」5日動土，為南部房市注入強心針。
清景麟董事長林聰麟表示，看好嘉義縣未來發展性，於2021年盛大推出「國際城」，相繼推出「嘉科」、「科技城」更為嘉義未來的市容帶來美好建築及天際線。
林聰麟指出，短短三年多時間，銷售屢創佳績，正來自於國家計畫建設相繼投入嘉義縣以及科技產業的推動背後所帶來的龐大住屋需求，2024新的一年，清景麟集團、白天鵝建設機構及泰嘉開發三強聯手，推出規模超越以往，戶數達800戶以上的「Ai世界城」，該案集結國際級獲獎肯定明星建築團隊，近5,200坪壯闊基地，規劃地上15層，地下2層，三大棟含801戶住家及17戶店面，基地有故宮南院低密度遼闊視野，鄰近長庚紀念醫院與縣府生活圈，並引進日本住友制震、日系書店品牌「TSUTAYA BOOKSTORE」社區選書等，主打2-3房小坪數首購，許青年一個美好居「嘉」。
林聰麟說，嘉義縣縣長翁章梁招商引資，「華泰名品城Outlet」預計投入48.3億元在嘉義高鐵特區設點，「嘉義科學園區」與「馬稠後園區」並稱經濟雙引擎，加上「水上南靖產業園區」、「中埔公館產業園區」與「大埔美精密機械園區」，甚至全球矚目戰略產業的「無人機國家隊」亞洲無人機AI創新應用研發中心與民雄航太聚落等，都將落腳嘉義，這麼多重大建設預估將直接或間接為嘉義帶來約2,800億元產值與6.8萬個就業機會，嘉義未來蓬勃發展指日可待。
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