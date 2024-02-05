永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近5年新北市各行政區的預售屋交易占比變化，其中三重、淡水區預售5年間交易占比大幅提升，均有9個百分點以上的增長，成為新北預售主力熱區，而板橋、新店兩區預售占比衰退最多，均有7個百分點以上的減幅，板橋更是減少超過15個百分點。

根據實價登錄資料，2019年新北預售主力為板橋、三重和新店區，到了2023年，新北市預售屋交易主力區域已轉換至三重、淡水和林口區，交易熱區出現大洗牌。

陳金萍說明，近年因房市交易熱絡，吸引許多建商紛紛投入預售市場，原先新北市預售熱區像板橋、新店等區域，素地已逐漸稀缺，建商只好向外擴展，開始往三重、淡水和林口等地推案。

陳金萍指出，三重區擁有較佳的地理優勢，鄰近台北市蛋黃區，同時又有捷運中和新蘆線及機場捷運線行經，交通便利，受到不少從北市外溢的購屋族群喜愛。近幾年二重疏洪道兩側重劃區、仁義重劃區吸引不少建商插旗推案。

2023年三重預售交易靠著大基地建案「都廳大院」和「晴空大地」的大量挹注，使三重占新北市預售屋交易比重已高達26.5%，5年間增幅為12.5%，取代板橋區躍身新北市預售交易最夯的一區。

其次，淡水、林口的預售市場表現也十分亮眼。陳金萍指出，淡水區儘管地處雙北地區的邊陲地帶，但因土地相對便宜，加上淡海新市鎮陸續開發，及淡海輕軌通車、淡北道路和淡江大橋也即將完工，將能串聯交通網絡，交通機能將大幅提升，吸引不少建商在此購地推案。

林口區主要發展則集中在林口新市鎮，又有機捷林口站經過，能連結雙北及桃園機場。區內生活機能發展成熟，有林口三井outlet進駐，和多個雙語學區、大型公園聚集，因此自住需求強勁，也帶動當地預售交易熱度，這5年間交易占比大增8.1個百分點，居新北市第三。

板橋5年間預售交易占比衰退幅度為新北市最多，減幅高達17個百分點。陳金萍表示，板橋過去一直是新北市房市交易熱區，擁有四鐵共構的交通樞紐地位，且匯集大型商場、影城百貨等，有大量的就業機會與豐富的商業活動，不過，因板橋可開發素地逐漸稀缺，以及目前板橋區最大的「江翠北側重劃區」中，部分建商推案放緩，導致預售交易量占比漸縮。