板橋預售市場到頂了？這兩區躍身新北預售主力區

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近五年新北市各行政區的預售屋交易占比變化，發現三重、淡水區預售五年間交易占比大幅提升，均有9個百分點以上的增長，成為新北預售主力熱區。

其中三重預售交易靠著大基地建案「都廳大院」和「晴空大地」的大量挹注，使2023年三重占新北市預售屋交易比重已高達26.5%，五年間增幅為12.5%，超車板橋躍升預售交易冠軍。

另外板橋、新店兩區預售占比衰退最多，均有7個百分點以上減幅，板橋減少超過15個百分點，減幅為新北之首。

根據實價登錄資料，2019年新北預售主力為板橋、三重和新店區。2023時，新北市預售屋交易主力區域已轉換至三重、淡水和林口區，交易熱區出現大洗牌。

陳金萍分析，近年來，因房市交易熱絡，吸引許多建商紛紛投入預售市場，原先新北市預售熱區像板橋、新店等區域，素地已逐漸稀缺，建商只好向外擴展，開始往三重、淡水和林口等地推案。

三重鄰近台北市蛋黃區，同時又有捷運中和新蘆線及機場捷運線行經，近幾年二重疏洪道兩側重劃區、仁義重劃區吸引不少建商插旗推案，預售大夯。

淡水因土地相對便宜，加上淡海新市鎮陸續開發，及淡海輕軌通車、淡江大橋也即將完工，吸引不少建商推案，也有不少小資和首購族群入住，2023年交易占比15%僅次於三重。

林口區主要發展則集中在林口新市鎮，又有機捷林口站經過，能連結雙北及桃園機場。區內生活機能發展成熟，有林口三井outlet進駐，和多個雙語學區、大型公園聚集，因此自住需求強勁，也帶動當地預售交易熱度。

根據實價登錄資料來看，板橋五年間預售交易占比衰退幅度位居新北市的冠軍，減幅高達17個百分點。陳金萍表示，板橋可開發素地逐漸稀缺，以及目前板橋區最大的江翠北側重劃區，部分建商推案放緩，導致預售交易量占比漸縮。