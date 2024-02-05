打房嚇跑外資！外國人買房年減12% 探近7年新低

政部公布外國人來台購置不動產數據，2023年全國外國人取得建物所有權共1,042棟，比2022年減少12.5%，為房地合一上路後新低，僅優於房地合一上路當年，另，取得土地所有權表現也不佳，僅2,571筆，比2022年減少7.8%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，台灣的購屋外國人多為「外皮台骨」，交易狀況除與景氣有關外，對政策反應也更為明顯，去年平均地權修正案上路，禁止法人購置住宅的規定，總統大選加深地緣政治疑慮，應是外國人購屋量縮的主要因素。

根據內政部資料，在全國及六都表現上，建物取得增減幅減多增少，全國筆數減少12.51%，面積增加22.28%，北市筆數減少0.73%，面積增加5.88%；新北市筆數減少3.66%，面積減少1.19%；桃園筆數減少25.83%，面積減少8.11%；台中筆數減少36.84%，面積減少35.64%；台南筆數減少32.73%，面積減少31.64%；高雄筆數增加7.72%，面積暴增497.61%。

在土地取得增減幅減多增少，全國筆數減少7.78%，面積增加12.3%，北市筆數增加2.13%，面積少36.8%；新北市筆數增加6.15%，面積增加151.09%；桃園筆數增加0.45%，面積增加132.77%；台中筆數增加14.14%，面積減少11.52%；台南筆數減少63.39%，面積減少7.22%；高雄筆數增加24.18%，面積暴增543.1%。

徐佳馨認為，從這份資料看來，建物取得多數為筆數與面積雙減，只有高雄一枝獨秀；土地表現上，新北、桃園、高雄表現強勢，推估應為大型業者投資或是財務規劃所致，在區域表現上，高雄在建物與土地數量與面積均大幅成長，猜測為日後因應高雄區域發展所進行的企業布局，這類布局需地極大，若順利通過相關審查，會對統計產生極大貢獻。