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彰化金圓鑫邀名家揮毫拍賣做公益 暖心春聯傳遞心無距

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
金圓鑫實業/建設董事長曾文雄(左二)將拍賣所得捐贈給慈愛教養院等單位。記者宋健生/攝影
金圓鑫實業/建設董事長曾文雄(左二)將拍賣所得捐贈給慈愛教養院等單位。記者宋健生/攝影

歲末年終之際，彰化金圓鑫實業及金圓鑫建設發揮「暖」實力，今(4)日邀請洪春成大師等多位書法名家，現場揮毫客製春聯，並舉行作品公開拍賣，所得《金圓鑫》會再加倍，全數捐贈彰化肯納秀水作業所，以及慈愛教養院，讓春聯不僅為家中帶來好運，也為弱勢家庭捎來一抹暖心祝福。

彰化肯納秀水作業所，主要培養身心障礙者作業職能，並與人持續互動，避免功能退化，也幫助自閉症孩童家庭，有喘息的空間。然而舊有的作業所因為場地所屬關係必須遷移，重新興建教室，目前正努力籌措經費中。

金圓鑫實業/建設董事長曾文雄表示，身為彰化在地經營的企業，金圓鑫當然不落人後，率先發起公益活動，並邀約民眾共襄盛舉，集結更多愛的力量，傳遞感動。

曾文雄指出，金圓鑫實業/建設深耕彰化20餘年，以「誠信」與「專業」兩大原則立足，頗獲好評，用最紮實的建材與工法，為購屋人建造最物超所值的百年建築，第一開案就挑戰豪宅別墅產品，以精細的規劃及施工，擄獲豪宅頂端客戶挑剔的心。

金圓鑫秉持嚴謹細膩的永續承諾，看不見的細節更要精心，在優化建築基地、結構質量升級外，以家的磐石作最慎密的基礎，將生命的三元素「陽光、空氣、水」融入住宅量體，達到風光水綠四季流動，讓建築自然呼吸，進而讓居住者健康環保、心靈富裕，打造越住越有能量的家園。

曾文雄強調，金圓鑫對於回饋社會更是不遺餘力，提供實質上的幫助到各公益團體，傳遞永恆的愛，願世界更美好。

彰化金圓鑫實業及建設邀請洪春成大師等多位書法名家，現場揮毫客製春聯。記者宋健生/攝影
彰化金圓鑫實業及建設邀請洪春成大師等多位書法名家，現場揮毫客製春聯。記者宋健生/攝影
彰化金圓鑫實業及建設邀請洪春成大師等多位書法名家，現場揮毫客製春聯。記者宋健生/攝影
彰化金圓鑫實業及建設邀請洪春成大師等多位書法名家，現場揮毫客製春聯。記者宋健生/攝影

公益活動 彰化

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