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小宅是主流？專家揭每6間有1間空屋 「小心成重災區」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

小宅近年當紅，但近期內政部公布的空屋調查顯示，不只全國空屋率上升，20坪內小宅空屋率更高達18%，幾乎每6間就有一間是空屋，其中宜蘭和金門小宅空屋率甚至逼近40%。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，小宅有低總價優勢， 容易成為投資客熱炒的產品， 近年也吸引建商狂推，如今小宅空屋率驚人，值得購屋者留心，未來房市一旦反轉，小宅恐成為重災區。

特別是宜蘭、金門等區域，因區內有大量的觀光宅、渡假宅等特殊產品，如今空屋狀況相當嚴重，後續如果房市發展不如預期，恐缺乏買盤承接，將成區域房市的未爆彈。

根據內政部最新資料顯示，去年2023年上半年全國低度用電住宅量占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.33%，較2022年下半年的8.77%，大增0.56個百分點，創近七季次高。

另外去年上半年全國空屋量達85萬1,317宅，短短半年就大增5萬6,131宅，空屋量創下2009年有統計來「第三高」。

令人訝異的是，20坪小宅空屋狀況驚人，2023年上半年全國小宅空屋率高達18%，每6間小宅就有一間是空屋，其中宜蘭縣小宅空屋率甚至高達37.8%，金門縣也有39%，都逼近40%，幾乎是每2~3間小宅就有一間是空屋。

周昆立指出，去年空屋率、空屋量激增可能與新屋大量交屋與新案賣不完有關。前兩、三年前因房市火熱，不僅投資客湧入市場，建商建照、使照量也都攀升，如今這些推案陸續開始完工交屋，也導致空屋率與空屋量出現走揚。

他表示，偏鄉地區人口外移，祖厝無人居住所造成的空屋率偏高，是正常現象，對於都會區房市衝擊不高，不過，去年上半年台灣本島幾乎所有縣市空屋率竟普遍出現全面走揚、空屋量也半年大增5.6萬宅，對房市是一個相當大的警訊，代表空屋問題已不限於人口早已大量外移的偏鄉地區。

周昆立指出，以過往房市經驗來看，一旦房市量縮走跌，銀行普遍都會緊縮放貸，坪數過小的小宅產品都是首當其衝，不僅容易買氣大減，房價修正幅度也會高於其他住宅產品，此時隨意購買小宅產品，將有一定的風險，購屋者一定要多留意區域的供給、需求與空置狀態，買小宅盡量挑選蛋黃區、區域買租需求強的區域才會比較保值。

全國住宅低度用電比率。資料來源／元宏不動產加值服務平台
全國住宅低度用電比率。資料來源／元宏不動產加值服務平台

房市 金門

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