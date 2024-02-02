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內容網站涉侵權 沈春池文教基金會嚴正譴責

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

沈春池文教基金會於YouTube頻道上之「搶救遷台歷史記憶庫」，深受廣大民眾喜愛。日前名為「Gan Jing World」（乾淨世界）的內容網站未經許可，將其「搶救遷台歷史記憶庫」YT頻道百餘支影片內容擅自複製在該網站上，並盜用相同的圖片、文字及所有說明內容。沈春池文教基金會特此聲明與該網站無任何關係，已嚴正要求立即停止侵權行為，否則將依法究責。

沈春池文教基金會聲明從未授權任何商標、影片圖像、網頁圖片等給予該網站，對於不法人士的侵權等行為予以嚴正譴責，已要求立即下架，其所涉及的法律責任，將依法追究。

沈春池文教基金會自2017年啟動「搶救遷臺歷史記憶庫」計畫，進行1949年前後大時代下的人物口述影像拍攝保存工作，已搶拍超過千位遷臺人物口述影像，受訪者包括古寧頭戰役首擊第一發砲彈的熊震球先生、馬祖空戰英雄歐陽漪棻先生、人間國寶陳錫煌大師、京劇名伶魏海敏等人。YouTube頻道內容豐富多元深受各界喜愛，訂閱人數破萬人並持續增加中，每一則影片都是基金會工作人員的心血結晶。

沈春池文教基金會也提醒民眾，切勿被侵犯版權的網站或頻道所誤導，支持正版，如欲觀看相關影片內容，請至【搶救遷臺歷史記憶庫】官網、臉書專頁與YT等平台。

YouTube 國寶 馬祖

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