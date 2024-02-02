台南三井 OUTLET 二期今動工 新增約50家專櫃、2025年開幕

日本三井不動產集團在台所投資開發的第三座 OUTLET-「MITSUI OUTLET PARK台南」今（2）日舉行二期動工， 將打造占地1萬平方公尺的四層樓商場，預計2025年開幕，新增約50家專櫃進駐。

今日是於二期工程預定地現場舉行興建工程動土儀式，由台灣三井不動產董事長久一康洋主持，並邀請台南市長 黃偉哲、台南副市長葉澤山及市府長官代表，以及交通部鐵道局長楊正君、台南在地民意代表等共同參與祈福祝禱工程順利。

台灣三井不動產久一康洋董事長致詞時表示，台南是台灣知名的古都，今年將迎接建城400周年紀念。同時，台灣燈會也將從 2月3日 開始盛大登場，相信這些豐富的歷史與文化活動，都能讓來自國內外的客人充分感受到台南的魅力。

MITSUI OUTLET PARK 台南也將持續努力經營，打造非常便利與舒適的購物和用餐環境，提供周邊居民以及來台南的遊客能度過一整日的放鬆休閒時間，並留下深刻與開心的回憶。

台南市市長黃偉哲表示，「三井不動產集團在台盛名遠播，我代表台南市民歡迎三井不動產集團，感謝在台南建城四百年之際，能見證 MITSUI OUTLET PARK 台南二期工程的啟動。MITSUI OUTLET PARK台南從一期起即創造許多佳績，並深受消費者的肯定，相信接下來二期將新增50家專櫃，也將持續創造轟動」。

此外，MITSUI OUTLET PARK台南所鄰近的沙崙綠能科技城，也將是台南另一個經濟發展的重要引擎，期待二期早日完工為台南市增添更充沛的消費與生活機能。

交通部鐵道局局長楊正君表示，非常感謝來自三井不動產集團的持續投資，讓高鐵台南站所在的沙崙區於短短幾年內就有非常多元的發展。這也代表著鐵道經濟、軌道生活，即將在台南深耕萌芽、發光發亮。

非常開心 MITSUI OUTLET PARK 台南在一期開幕營運之後不到兩年的時間，立刻展開第二期的興建。相信三井不動產集團在台南的投資，一定可以帶給台南古城新的面貌、帶給高鐵台南站更快速的發展跟建設。

MITSUI OUTLET PARK 台南二期預定地將位於一期南側機車停車場部分區域展開，為地上四層建築。本二期開發案預定新增約50家專櫃，加上原有一期約190家專櫃後合計可達約240家專櫃，預定將於2025年完工開幕。除了持續引進更多的精品品牌、國際性品牌之外，最受台灣消費者喜愛的日系品牌以及國內外排隊美食也將會是充實二期計畫的規劃重點。