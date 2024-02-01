安邦完成近4億元A 輪融資 推動兩抗癌新藥進入二期臨床

新藥研發公司安邦生技今（1）日宣布完成A輪融資，主要投資者為中華開發（CDIB），其他重要投資者包括台安創投、創億資本和行政院國家發展基金，總投資額約1,250萬美元（約新台幣3.9億元），後續將強化兩項抗癌候選藥物ABT-101與ABT-301研發，目標今年起雙雙啟動二期臨床試驗。

安邦生技總經理薛博仁表示，這兩項候選藥物在安邦接手之前，皆是在生技醫藥國家型科技計畫(NRPB)支持下進入臨床一期試驗的藥物，在安邦生技的努力下，這些候選藥物正在穩步推進臨床試驗，以探索其療效。

安排生技表示，ABT-101是一種針對HER2的標靶藥物（酪胺酸脢抑制劑），在其臨床前和臨床一b試驗中已顯示出卓越的安全性及抗癌潛力。臨床前試驗結果顯示，ABT-101對HER2 exon20插入突變表現出優越的選擇性。安邦執行長徐祖安指出，在1b期試驗中已經觀察到非小細胞肺癌患者出現臨床效益跡象，其中包括兩名之前對Enhertu治療產生耐藥性的患者。

目前ABT-101已完成對三個劑量組（100毫克、150毫克和200毫克）的安全評估，正在進行250毫克組安全性評估，預計今年可進入二期臨床試驗。

薛博仁表示，在專業生醫創投投資人的領投下，渴望加速ABT-101的開發，並透過籃子試驗擴大其應用範圍至多種固體腫瘤類型，包括大腸癌、膽道癌、乳癌、泌尿道上皮癌以及其他胃腸道癌。此外，次世代基因定序（NGS）逐漸成為在癌症精準治療上的應用與指引，有助於加速我們對這些急迫需求的癌症藥物的研發，同時在全球癌症精準治療領域做出更多的貢獻。

安邦另一項新藥ABT-301，是一種可有效增強免疫檢查點抑制劑抗癌作用的新藥。在安邦從台北醫學大學獲得其技術授權之前，ABT-301已成功完成一期臨床試驗。試驗結果顯示，相較於其他同類型藥理作用的上市藥物，ABT-301具有更優越的安全性和藥物動力學特性。在反覆的動物藥理研究顯示，ABT-301與免疫檢查點抑制劑（ICIs, anti-PD1/anti-PD-L1）合用在大腸癌模型中產生了高度協同作用，ABT-301能調節腫瘤微環境，提高在周邊血及浸潤在腫瘤的殺手型T細胞的數量，使得ICIs能突破在「冷」腫瘤(cold tumor) 的限制，產生免疫治療的效果。

此外，在頭頸癌、三陰性乳癌、與肝癌的動物實驗中也觀察到合併使用的療效。基於這些成果，安邦已著手準備ABT-301的二期臨床試驗，寄望將ABT-301與ICIs合併使用來治癒更多的癌症病患。

此外，安邦擁有多年小分子癌症藥物開發經驗，研發團隊針對pan-KARS基因突變，自主研發了ABT-200系列的小分子抑制劑。雖然ABT-200系列仍於早期研發階段，但已取得初步突破，對於尚未有核准KRAS藥物的癌症(如胰臟癌或大腸直腸癌等)的治療具有龐大的潛力。