陽明海運升級日本九州-韓國-台灣-華南航線 延伸至越南胡志明
陽明（2609）深耕東南亞市場，預計於今年3月初，攜手聯營航商德翔海運股份有限公司及運達航運，針對既有航線日本 (九州) － 韓國 － 台灣 － 華南航線 (PAN－ASIA SERVICE，簡稱PAS) 進行船舶升級，並同時優化該航線，延伸服務至越南胡志明。陽明海運積極布建亞洲區間航線服務範圍，以提供客戶更便捷、高品質之貨櫃運送服務。
陽明表示，航線升級後之PAS航線將提供客戶21天巡航之每週固定航班服務，PAS航線掛靠：門司 (Moji) － 博多 (Hakata) － 釜山 (Pusan) － 光陽 (Kwang Yang) － 基隆 (Keelung) － 高雄 (Kaohsiung) － 香港 (Hong Kong) － 蛇口 (Shekou) － 南沙 (Nansha) － 卡萊 (Cat Lai) － 香港 (Hong Kong) － 蛇口 (Shekou) － 廈門 (Xiamen) － 門司 (Moji)。
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