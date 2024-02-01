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參訪台灣最資深工具機廠遠東機械 黃敏惠大讚企業傳奇　　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義遠東機械是台灣最資深工具機廠，博物館記錄遠東發展軌跡，2023年參加嘉市立博物館「iF嘉義設計展」，市長黃敏惠率市府團隊參訪，遠東董事長莊惠美熱情接待。圖／嘉市府提供
嘉義遠東機械是台灣最資深工具機廠，博物館記錄遠東發展軌跡，2023年參加嘉市立博物館「iF嘉義設計展」，市長黃敏惠率市府團隊參訪，遠東董事長莊惠美熱情接待。圖／嘉市府提供

嘉義遠東機械創立75年，是台灣最資深工具機廠，遠東紀念博物館記錄遠東集團發展軌跡，2022年獲得德國iF設計獎，2023年參加嘉市立博物館「iF嘉義設計展」，市長黃敏惠昨天率市府團隊參訪，遠東董事長莊惠美熱情接待，雙方交流全球化及環保議題，借鏡遠東創意科技運用與市政結合，融入城市治理。

智慧製造工業4.0時代，遠東產業發展脈絡歷史，是台灣機械產業活教科書及工業發展歷程縮影，遠東機械透過產業轉型及品牌經營，旗下公司產品高爾夫球桿中管製造商產量躍居世界第二大，遠東機械揚名海內外，2022年榮獲德國iF設計獎，從創辦人莊俊銘董事長代代傳承，成為台灣經濟邁向國際重要引擎。

遠東機械董事長莊惠美大讚黃敏惠行政管理與市政推動用心努力，全台首創機械產業博物館，70周年創立，紀念創業董事長莊俊銘，與逢甲大學跨領域設計學院合作，2022年獲得德國iF設計獎，完整記錄遠東從創業篳路藍縷到成為跨國企業成長軌跡。

黃敏惠在產業展示區體驗VR，汲取科技運用寶貴經驗，作市政推動運用，與莊惠美互贈伴手禮，黃敏惠送「金馬60聯名商品」「林聰明沙鍋魚頭沙茶醬禮盒」，莊惠美回贈交趾陶作品，雙方交流愉快。

黃敏惠推崇遠東機械透過企業創新與品牌經營，成為跨國企業，不只是嘉義遠東、台灣遠東，更是躍上國際遠東企業！感謝莊董事長熱情接待及團隊用心解說，從傳統產業起家的遠東機械，一路走來不斷透過企業創新與轉型，成為傳統產業走向高科技新典範，為企業再造新傳奇。

黃敏惠說，遠東機械是市府團隊學習標竿，激發市府團隊對科技運用永續環境、政策等的構思，吸取寶貴經驗，市府團隊發揮小城市大創新的創意與執行力，齊心推動市政建設，期待未來能有更多鏈結與交流。

嘉義遠東機械是台灣最資深工具機廠，博物館記錄遠東發展軌跡，2023年參加嘉市立博物館「iF嘉義設計展」，市長黃敏惠率市府團隊參訪，遠東董事長莊惠美帶主管熱情接待。圖／嘉市府提供
嘉義遠東機械是台灣最資深工具機廠，博物館記錄遠東發展軌跡，2023年參加嘉市立博物館「iF嘉義設計展」，市長黃敏惠率市府團隊參訪，遠東董事長莊惠美帶主管熱情接待。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（左）與遠東機械董事長莊惠美（右）相見歡，互贈伴手禮。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（左）與遠東機械董事長莊惠美（右）相見歡，互贈伴手禮。圖／嘉市府提供
嘉義遠東機械是台灣最資深工具機廠，博物館記錄遠東發展軌跡，2023年參加嘉市立博物館「iF嘉義設計展」，市長黃敏惠率市府團隊參訪，遠東董事長莊惠美熱情接待。圖／嘉市府提供
嘉義遠東機械是台灣最資深工具機廠，博物館記錄遠東發展軌跡，2023年參加嘉市立博物館「iF嘉義設計展」，市長黃敏惠率市府團隊參訪，遠東董事長莊惠美熱情接待。圖／嘉市府提供
嘉義遠東機械是台灣最資深工具機廠，博物館記錄遠東發展軌跡，2023年參加嘉市立博物館「iF嘉義設計展」，市長黃敏惠率市府團隊參訪，遠東董事長莊惠美熱情接待。圖／嘉市府提供
嘉義遠東機械是台灣最資深工具機廠，博物館記錄遠東發展軌跡，2023年參加嘉市立博物館「iF嘉義設計展」，市長黃敏惠率市府團隊參訪，遠東董事長莊惠美熱情接待。圖／嘉市府提供

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