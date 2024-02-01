冷！十大代銷接案年減13％ 海悅連15年奪冠

住展雜誌統計排行北台灣2023年十大代銷在住宅產品接案狀況，依接案量統計依序為海悅、新聯陽、甲山林、信義、甲桂林、新高創、新理想、慕樺、漢華、圓石灘。前十大代銷接案量介於189億元至1092億元，總接案量來到5126億元，相比2022年的5951億元下修13％。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，2023年房市利空冷氣團過境，代銷業者接案量同步修正，雖還是有些躍進的表現，不過進少退多，像第六名以後都落在300億元以下，2022年則在第七名前還維持300多億元。

去年榜單上大致是老面孔，量價脫鉤，建商堅持價格又期望顧及買氣，更慎選合作對象，代銷業者得在銷售經驗上有一定資歷與對策才受青睞。另代銷業者自建自售的一條龍趨勢，有實力者再強化自身量能，成就未來拉抬聲量力道。

2023年十大代銷之首的海悅，總接案量1092億元，較2022年減少16％，仍連續15年奪冠，接下台北市大安區豪宅案「DIAMOND TOWERS 台北之星」為最大助攻力道，還有桃園市中壢區明日之星地段、捷運A20興南站生活圈的120億元大案「宏普序時代」，與新竹市東區高價案「利晉曙光」等指標案，成功守住冠軍寶座。

接案量也達千億元的亞軍新聯陽，量能來到1030億元，指標預售案包括台北市豪宅「勤美璞真-城仰」、新北市三重區「晴空大地」，與土城區「馥華之丘-四季」，均為一、兩百億元大案。

至於季軍的甲山林，住宅案總接案量993億元，手握台北市中山區「中山麗池」、新北市三重區「都廳大院2」、土城區「金城帝寶2號」等大量體建案，之中不乏自建自售案，彰顯實力。

第四與第五名落至三、四百億元，第四名為信義代銷，量能461億元，第五名是接案量379億元的甲桂林，兩業者成績都比前年成長，接下不少指標案，信義旗下指標案有新北市板橋區「新濠一滙」，和台北市信義區「華誼信義」；甲桂林則為台北市信義區「大隱青后」和大安區忠孝東區「富邦藝庭」。

第六到第九名均為兩百多億元接案量，第六名新高創接案量273.5億元，指標案為桃園市八德區的「織未來」；第七名新理想則是258.3億元，指標案為桃園市中路重劃區「益騏新画峰」，兩業者的指標案都由寶佳推出。

第八與第九名則是慕樺與漢華，前者為243億元，後者是207億元，慕樺的指標案是台北市北投區北士科重劃區「士科大院」，漢華則為桃園市中壢區「和發水慕白」。

跨入第十名的是圓石灘，2023年接案量189.3億元，指標案為寶佳在新北市淡水區新市鎮推出的「鴻灃COMO」，助其入榜一臂之力。