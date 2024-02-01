鐵道旅遊服務升級 雄獅攜手臺鐵南港站禮賓候車室2月1日開幕

鐵道旅遊服務升級。雄獅旅遊（2731）攜手國營臺灣鐵路公司整合全台交通樞紐，繼2023年「花蓮站禮賓候車室」竣工，北部首間「南港站禮賓候車室」趕在農曆年前2月1日正式啟用，服務春節返鄉旅客，這也是台灣都會區第一個禮賓室，代表臺鐵公司成立後，積極活化觀光產業及資產開發，彰顯台灣鐵道價值。尤其南港車站平均每日運量超過6萬人次，禮賓室能同時服務三鐵共構的龐大人流，位置更特別選在尚未對外開放的場域空間打造全新秘境，室內設計導入傳統意象及現代美學，將1885年代南港茶之鄉、梯田紋理意象刻劃其中，營造兼具在地特色及國際水準的空間。

雄獅旅遊表示，持續深耕鐵道觀光，推動以鐵道為主體的旅遊型態，強化場站行旅服務及軟硬體設施。南港站禮賓候車室比照國際機場貴賓室規格，結合藝廊空間設計美學，內裝以1885年代「南港茶之鄉」的理念為發想，利用棕色調呈現古色古香的傳統氛圍，並設置沙發休憩區、免費充電插座、無線網路等設施，提供雄獅旅遊會員、臺鐵會員、鳴日號旅客、EMU3000型騰雲座艙旅客、特約客戶使用，入內低消100元另可享免費行李寄放服務。

候車室餐飲則是由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃，使用南港在地出產的包種茶、桂花釀，製作出桂花蜜茶香鬆餅、桂花拿鐵、輕檸桂花美式等特色飲食，還結合鄰近的基隆、宜蘭兩大縣市在地元素，推出迷迭香海鮮、金桔鴨賞兩款創意披薩。茶席體驗更與台灣頂級茶具品牌「陶作坊」聯名，為旅客帶來品茗之樂。此外，凡臺鐵會員及騰雲座艙旅客可享九折優惠，即日起至2月8日，消費打卡即贈手工餅乾乙份。

同時，南港站禮賓候車室也與花蓮站禮賓候車室串連，提供花蓮指定特產免運費代購服務，包括花蓮曾記麻糬、阿偉花生醬、鵝卵石馬卡龍及邊境法式甜點等，都可以在南港站禮賓候車室預購及取貨。