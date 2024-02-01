趕囤房稅2.0前脫手！建商3招賣豪宅餘屋 這棟首現交易

根據最新實價揭露，屋齡已6年的信義計畫區「冠德信義F棟」，首次出現交易，去年11月成交中樓層1.58億元、單價181.9萬元，共111.02坪，由自然人向建商取得。

同樣也是建商成屋出售的案例，還有屋齡8年的「頂高豪景」，中樓層實品屋去年11月售出，含裝潢費2926萬元，交易總價約1.9億元、單價124.7萬元，單價比同年樓上交易的122萬元略高。

台灣房屋信義101加盟店店長向秦毅表示，信義計畫區一層一戶的百坪豪宅眾多，反而不到百坪的中坪數豪宅稀缺，而「冠德信義F棟」屋齡已6年，原本是規劃百坪以上的大坪數格局，總價約3、4億元，能承接的買方屬金字塔頂端客層，銷售期也相對較長，因此建商為加快銷售速度，近期已將該棟樓改成約70~80坪的中坪數格局，降低總價門檻，同樣採毛胚交屋，吸引想在此區買新豪宅的企業主或富二代入手。

去年下半年陸續出現建商出清豪宅餘屋的案例，還包括信義計畫區「冠德信義C棟」中高樓層、屋齡13年的「皇翔御琚」、士林區屋齡5年的「太子華威」等已完工多年的豪宅社區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，囤房稅2.0政策擬在今年下半年上路，因房屋稅的課稅標準，受到屋齡新舊、路段、樓層高低等的因素影響，尤其是屋齡新的大坪數豪宅，稅基更高，而持有超過兩年以上，稅率最高達4.8%，因此豪宅建商多得超前佈署，積極出售手上餘屋，以降低政策上路後的稅金負擔。