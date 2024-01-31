台中副市長鄭照新、數位局長林谷隆 聯手東海中文系開課

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
東海中文系為拓展學習面向，開設「大眾傳播概論與當代新聞報導寫作」課程。東海大學提供
東海中文系為拓展學習面向，開設「大眾傳播概論與當代新聞報導寫作」課程。東海大學提供

這門中文課好吸睛！東海大學為拓展中文系學生對未來的了解，特別為中文系量身打造一門課程，而講者陣容也相當亮眼，其中包括新任台中副市長鄭照新、數位治理局長林谷隆。

中文系學生表示，能在一門課中，接觸到許多實務經驗的分享，是相當寶貴的學習體驗。

東海大學中文系為拓展學生學習面向與產業認知，於112學年度開設「大眾傳播概論與當代新聞報導寫作」課程，不僅跳脫中文系的傳統框架，更是與實務接軌，課堂講師陣容邀請到專業新聞媒體人講授課程。

同時也邀請在政府單位服務的新任台中副市長鄭照新、數位治理局長林谷隆、東海大學公共事務處長黃兆璽，以及新北市新聞局長張愛晶等，啟發學生延展自身專業。

東海中文系表示，針對現代社會環境變遷，邀請到擁有豐富媒體經歷的老師聯手開設課程，希望藉此培養學生拓展自身的學習興趣，並帶給學生最貼近真實場域與時代脈動的新聞寫作課程，打開學生對於自身專業的發展與想像。

中文系學生表示，課堂中老師們分享新聞行業的多元和變革特性，透過實際媒體工作的經驗分享，從故事構建、事件分析，以及報導風格等層面拓展新聞認知，也強調新聞專業人士需要擁有的批判性思維和溝通能力，讓他們可以深入了解新聞行業的挑戰性，同時習取豐富的新聞經驗與見解。

中文系指出，開設此課程期望帶領學生了解媒體運作的模式，並剖析當代新聞行業所需的專業知識和趨勢，不僅讓學生深入瞭解新聞行業，更在課堂中帶入許多議題討論，為中文系學生打開未來職涯多元發展的大門。

鄭照新表示，他相當肯定東海中文系學生在新聞報導寫作領域的潛能，認為中文系學生既有的文學涵養、書寫能力與人文關懷，是進入新聞產業重要的能力與態度，期待未來能看到更多年輕學子投入新聞產業，並創造更清新、有質感的媒體環境。

中文系主任高禎臨進一步指出，這門「大眾傳播概論與當代新聞報導寫作」課程，不僅是專業知識的分享，更是學生認識真實新聞行業的一場洗禮，未來中文系將繼續開設此課程，持續深化課程內涵，相信能為中文系開展更多符合當代需求的發展路徑。

台中副市長鄭照新(左起)、新北市新聞局長張愛晶、東海公共事務處長黃兆璽。東海大學提供
台中副市長鄭照新(左起)、新北市新聞局長張愛晶、東海公共事務處長黃兆璽。東海大學提供

東海大學 職涯

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