台灣東洋治療膽道癌口服藥 2月起納健保給付

東洋（4105）今（31）日宣布，去年5月引進全球第一個美國 FDA 核准用於膽道癌的標靶新藥 Pemigatinib，並獲健保署列為第一個健保暫時性支付藥品後，今年2月健保署進一步核准新增台灣東洋自日本代理的化療口服藥物TS-1，為治療膽道癌復發或晚期膽道癌的第一線健保給付藥品，可望為醫病在健保藥物選擇上提供更多元的治療方案。

東洋表示，因腫瘤位置不同，膽道癌也被稱為膽管癌，兩者都是少見的原發性惡性腫瘤，近年在亞洲發生率逐步攀升，國內每年約有兩千多人確診，其中更有七成比例患者發現時已是晚期，且過去十年並無太多治療選擇。不過，近年除有標靶新藥、免疫藥物投入臨床外，國家衛生研究院也運用化療口服藥物開發出適合國人的複方化療標準治療，亦可考慮做為第一線治療的另一選擇。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，全球膽道癌罹病人數少且好發於亞洲人種，使歐美藥廠的藥品開發資源優先聚焦在高盛行率的癌別，國際新藥的有限性讓醫病在對抗疾病過程中遇到許多挑戰。近年國際上出現膽道癌標靶新藥，為增加國人藥品可近性，台灣東洋2021年引進全球第一個美國 FDA 核准用於晚期膽管癌的 Pemigatinib，更於2023年5月獲健保署暫時性支付，讓國內膽道癌患者的治療方案不僅與國際同步也有健保用藥選擇。

侯靜蘭進一步指出，為滿足膽道癌患者多元的醫療需求，台灣東洋自2010年代理至今的日本化療口服藥物TS-1，已與臺大、北榮、長庚等數十家醫學中心等級醫院，投入超過十年合作臨床試驗，產出25份研究報告，期望建立國人自身醫療數據外，亦藉此找出對台灣病患最適切的化療治療指引。

在與醫病三方協力下，台灣東洋於2022年順利取得TS-1用於「治療晚期或復發之膽道癌」適應症，並爭取健保署核准自今年2月起，允許與化療針劑 Gemcitabine 合併使用，作為晚期或復發之膽道癌的健保給付藥物。目前TS-1在日本已有乳癌、肺癌、膽道癌等八項適應症，在台灣則已獲胃癌、胰臟癌、大腸直腸癌、晚期非小細胞肺癌、膽道癌等五大癌症的藥品許可。

侯靜蘭表示，台灣東洋的標靶新藥 Pemigatinib、化療口服藥物 TS-1以及自製針劑化療藥物 Gemcitabine 等，都是健保收載治療膽道癌的給付藥品，足見台灣東洋對充實膽道癌藥物的努力。她表示，台灣東洋是一家專注癌症、重症抗感染以及疫苗保健領域的國際藥廠，同時也是一家願意投入資源發展在地臨床試驗、優化自製藥品品質、充實國內健保用藥需求的台灣藥廠，未來會持續在乳癌、肺癌、抗生素、麻醉、疫苗等領域加深產品佈局，除希望提供醫病更適切的藥品治療選項外也期許帶動企業營運成長。