快訊

2千萬得主是你？柴犬助攻刮刮樂嚕出百萬大獎 這些動物都是大獎吉兆

立院龍頭二輪投票不參與 賴清德喊話民眾黨：支持最好人選

台韓金融合作大突破！台灣「TWQR」登陸南韓 臺銀等13家率先開通

陳揆：台灣花卉是隱形冠軍 鼓勵國人踴躍購買

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
行政院長陳建仁今日前往台北花卉批發市場巡視。（行政院提供）
行政院長陳建仁今日前往台北花卉批發市場巡視。（行政院提供）

關心春節期間花卉供應情形，行政院長陳建仁今（31）日前往台北花卉批發市場巡視，並向市場所有人員拜年。他表示，為穩定花卉供應，台北花卉產銷股份有限公司在春節前5天加強調配，將切花的每日交易量從5.9萬把提升到17萬把，並延長營業時間，從2月5日凌晨開始，到2月9日除夕中午12時為止，歡迎國人踴躍購買國產花卉。

陳建仁致詞時表示，今(2024)年春節連續假期自2月8日起至2月14日止，共計7天，預估會帶動一波民眾春節消費熱潮，因此重要民生物資、春節應景商品及應節食材的穩定供應格外重要，尤其許多民眾喜歡在年前購買漂亮花卉在家中擺飾，以增添過年喜氣，因此他今日也特地前來臺北花卉批發市場巡視。

陳建仁特別感謝臺北花卉產銷股份有限公司在春節前5天加強調配，將切花的每日交易量從5.9萬把提升到17萬把，並延長營業時間，從2月5日凌晨開始，到2月9日除夕中午12時為止，連續5天不打烊，滿足民眾春節消費需求。

陳建仁提到，相較於國際上花卉產品，台灣的百合花、銀柳、菊花、劍蘭及洋桔梗等花卉品質毫不遜色，他要感謝所有花卉批發市場人員的辛勞，讓台灣花卉能夠行銷全球，成為台灣的「隱形冠軍」，並進一步促進台灣農業發展。院長也呼籲國人能夠多多採購國產花卉，為家中增添喜氣，並祝福臺北花卉批發市場所有攤商在新的一年生意興隆、龍年行大運。

春節 陳建仁

延伸閱讀

視察台北花市贈福袋 陳建仁讚國產花台灣之光

陳建仁台北花市視察春節供應情形 發紅包福袋

大陸取消M503航線飛行偏置 陳建仁譴責：研議因應細節

不是陳建仁也不是陳拱北 醫師作家楊斯棓：烏腳病之父不該只是特定一個人

相關新聞

「家速配」升級！家樂福攜手蓋亞汽車 打造電動機車隊

統一（1216）旗下家樂福今（31）日宣布與蓋亞汽車合作，家樂福線上購物外送到府的「家速配」導入「Rapide 3 電動...

為台積電解渴 楠梓再生水廠BTO完成簽約

高雄市楠梓再生水廠 BTO 案今（31）日舉行簽約典禮，國土管理署長吳欣修表示，中央全力支持再生水建設，八年來補助高雄逾...

選後房市人氣未退場 1月房市淡季不淡

信義房屋統計全台門市1月房市交易狀況，選後房市買氣持續回籠，即使時間即將步入2月農曆年節，不過1月房市買氣淡季不淡，交易...

企業逆勢加碼 資訊服務業展現四股底氣

在科技革新、政策加持及產業趨勢推波助瀾下，雲端、資安、生成式AI、淨零減碳等需求仍將蓬勃發展，成為資服業加速成長的底氣。

多扶事業瞄準高齡無障礙旅遊商機

2025台灣即將進入超高齡社會，多扶事業要讓年長者生活更有品質，瞄準無障礙旅遊商機，提供樂齡族和銀髮家族及身障朋友出遊需...

老屋還未重建可申請整建 新北淡水老屋獲千萬補助

新北超過30年以上的老舊房屋達70萬棟，當中有些無立即危險疑慮，也還不到要重建的情況，淡水區有棟屋齡約45年4層樓老舊公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。