陳揆：台灣花卉是隱形冠軍 鼓勵國人踴躍購買

關心春節期間花卉供應情形，行政院長陳建仁今（31）日前往台北花卉批發市場巡視，並向市場所有人員拜年。他表示，為穩定花卉供應，台北花卉產銷股份有限公司在春節前5天加強調配，將切花的每日交易量從5.9萬把提升到17萬把，並延長營業時間，從2月5日凌晨開始，到2月9日除夕中午12時為止，歡迎國人踴躍購買國產花卉。

陳建仁致詞時表示，今(2024)年春節連續假期自2月8日起至2月14日止，共計7天，預估會帶動一波民眾春節消費熱潮，因此重要民生物資、春節應景商品及應節食材的穩定供應格外重要，尤其許多民眾喜歡在年前購買漂亮花卉在家中擺飾，以增添過年喜氣，因此他今日也特地前來臺北花卉批發市場巡視。

陳建仁特別感謝臺北花卉產銷股份有限公司在春節前5天加強調配，將切花的每日交易量從5.9萬把提升到17萬把，並延長營業時間，從2月5日凌晨開始，到2月9日除夕中午12時為止，連續5天不打烊，滿足民眾春節消費需求。

陳建仁提到，相較於國際上花卉產品，台灣的百合花、銀柳、菊花、劍蘭及洋桔梗等花卉品質毫不遜色，他要感謝所有花卉批發市場人員的辛勞，讓台灣花卉能夠行銷全球，成為台灣的「隱形冠軍」，並進一步促進台灣農業發展。院長也呼籲國人能夠多多採購國產花卉，為家中增添喜氣，並祝福臺北花卉批發市場所有攤商在新的一年生意興隆、龍年行大運。