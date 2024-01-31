多扶事業瞄準高齡無障礙旅遊商機

2025台灣即將進入超高齡社會，多扶事業要讓年長者生活更有品質，瞄準無障礙旅遊商機，提供樂齡族和銀髮家族及身障朋友出遊需求。

2024年多扶事業的目標，除原本已趨穩定的多扶接送及多扶假期之外，延伸出協會主導的「無障礙旅遊管家培訓」及「家庭照顧者講座」和「無障礙環境認證」，將大力向企業及對銀髮及無障礙產業有興趣、欲學習專業技能、想了解相關陪伴觀念及方法的朋友擴大推廣。

多扶事業於2009年以多扶接送起家，創辦人許佐夫致力於讓行動不便的朋友、長輩與家人可以得到受尊重的交通服務，一直以來的目標以”讓照顧者和被照顧者都能同時得到喘息”和”全家歡樂在一起”的喘息服務。

累積十餘年來「無障礙接送服務」經驗，2016年多扶假期成立時，多扶假期擁有台灣第一套『銀髮與身障旅遊專業SOP』，成為全台第一家能夠完整服務「銀髮長輩」、「身障家庭」和「輪椅朋友」的旅行社。

多扶事業為面對2025年台灣將進入超高齡社會，並於2019年再度成立社團法人多扶無障礙生活與交通發展協會，以規劃、推動國內外生活環境中，建置足夠數量的無障礙設施及設備為主要目的並推動各種銀髮服務及無障礙服務有關之教育訓練事宜。