新漢審慎樂觀今年營運 毛利率有望向上

工業電腦大廠新漢（8234）去年營運遭逢逆風，展望今年，新漢集團董事長林茂昌對2024年營運審慎樂觀，因庫存去化已進尾聲，預估第2季起逐步回穩，全年營收將優於去年。此外，新漢近年積極發展子公司業務獨立，其中綠基規畫於今年第4季登興櫃，由於相關子公司新漢智能、綠基、創博等占新漢集團業績比重持續提高，在產品組合優化下，預期新漢毛利率也將持續向上。

新漢2023年受疫情後庫存去化以及整理北京興漢後影響，導致整體營收下滑。展望今年營運，林茂昌審慎樂觀看待，因庫存去化已進尾聲，預估第2季起逐步回穩，第3季加溫，全年營收將優於去年。

在毛利率表現方面，新漢2022全年為25.4%，去年前三季則為29%，毛利率表現持續向上。由於新漢近年積極發展的子公司平均毛利率高於公司整體毛利率，隨著相關子公司新漢智能、綠基、創博等占新漢集團業績比重持續提高，在產品組合優化下，預期新漢毛利率將持續向上。

對此，林茂昌回應，雖然今年毛利率表現仍要看產品組合及代工業務規模，但新漢集團近年持續擴大軟體附加價值部分，預期今年毛利率將在28-30%區間。

觀察新漢各事業群相對業績表現，其中，專注在AI影像辨識系統的子公司綠基去年在極具挑戰性環境下依然維持水平表現，目前綠基智慧影像安控已由影像動態偵測分析技術升級到深度學習的物件辨識，從嵌入式前端攝影機到後端電腦運算皆提供完整解決方案。

此外，與智慧商港貨櫃辨識自動化及城市執法科技應用相繼順利結案，綠基也規畫於今年第4季登興櫃，林茂昌預期綠基今年營運將優於去年。

後疫情時代少人化的應用需求可望在2024年持續被凸顯，除綠基智慧安控亮眼表現外，在智慧交通的部分，新漢加入輝達（NVIDIA）合作夥伴網路（NPN），深耕Edge AI產品線並鎖定相關智慧化應用服務如智慧交通安全，於年初與德國及香港解決方案應用商簽訂軌道智能交通應用合作。

5G智慧製造工廠方面，新漢智能將推出新版iAT2000 Plus雲智化監控系統，提供一站式智慧製造顧問與碳盤查系統整合服務。機器人應用部分，創博與瑞薩電子達成策略合作打造可量身訂製的嵌入式功能安全運算平台和運動控制解決方案，結盟台美德合作夥伴推出之模組化x86功能安全機器人解決方案正與日本及歐美大廠洽談中。

至於智慧醫療部分，MHI事業部醫療智慧化系統，預計今年於洗腎資訊化軟體、智慧藥櫃系統及相關子系列產品將有所斬獲。各單位智慧化應用商機持續發酵。