北市去年第四季預售建案定型化契約 這5項最容易踩雷

台北市政府地政局今公布去年第4季預售建案資訊動態，其中全市預售建案定型化契約檢閱，合格率最低前5項目，分別為「保固期限及範圍」、「房地標示及停車位規格」、「通知交屋期限」、「違約之處罰」、「貸款約定」。地政局已要求建商限期改正至100%合格始予備查，提醒民眾簽訂合約時要特別注意權益。

北市地政局指出，為保障預售屋消費者權益，針對全市住家用預售建案買賣定型化契約，是否符合內政部訂頒之應記載及不得記載事項28項重點，全面檢閱並輔導改正至符合規定後，才完成備查並對外公開。

除公布合格率最低前5項目及錯誤態樣，定型化契約皆有履約擔保機制，其中以「不動產開發信託」占大宗，計10案，占比55.56%，其次為「價金信託」，計8案，占比44.44%。

合格率最低的項目，第一是「保固期限及範圍」。房屋自買方完成交屋日起，或如有可歸責於買方之原因時自賣方通知交屋日起，有15年的結構保固和1年的固定建材及設備保固，賣方並應於交屋時出具房屋保固服務紀錄卡予買方作為憑證。

地政局指出，保固期限及範圍不合格，主因是約定有「不可歸責於賣方之事由，賣方即不負保固責任」，與應記載事項「除賣方能證明可歸責於買方或不可抗力」之概念不符。

至於房地標示及停車位規格，主因是停車位未載明高度，及未載明停車空間面積占共有部分總面積之比例及計算式。另外，購屋預約單(紅單)查核情形，112年第4季預售建案契約及購屋預約單計查核13案皆合格。