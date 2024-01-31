安特羅跨足醫美市場 引進韓國肉毒桿菌素

國光生技（4142）子公司安特羅（6564）今（31）日宣布跨足抗老醫美市場，與韓國Inibio公司廠簽約，引進最新高純度肉毒桿菌素。安特羅生技總經理張哲瑋指出，這是安特羅插旗抗老醫美市場的第一步，初期將針對先進生物製劑建立完整的產品線和行銷團隊，終極目標仍是發揮國光生技集團核心優勢，引進先進生物製劑技術在台灣生產，不僅疫苗產品守護國人健康，更有維持高顏值產品，讓人內外皆美。

張哲瑋表示，安特羅腸病毒疫苗2023年上市以來，在台灣的生產銷售穩定成長，而行銷團隊持續深耕婦幼市場，也發現新手媽咪在照顧寶寶和家人之餘，仍希望保持青春顏值，對於抗老化產品需求殷切。因此，安特羅生技與韓國Inibio肉毒桿菌廠簽約，引進真空凍乾高純度肉毒桿菌素，做為跨足醫美市場的起手式。

他指出，安特羅針對進入門檻較高的生物製劑做市場布局，除了自有品牌的疫苗、快篩產品外，也挑選最先進的抗老醫美生物製劑來台，建立專精生物製劑行銷團隊，並強化安特羅先進生物製劑產品線。

肉毒桿菌素是一種由肉毒桿菌產生的神經毒素，可被廣泛用於美容醫學，目前用於醫美的肉毒桿菌素主要是A型和B型，而安特羅引進的是作用時間較長的A型肉毒桿菌素，且為高純度真空凍乾型劑，穩定性高、抗藥性低，在國內醫美市場極具競爭力，由於目前台灣僅有六張A型肉毒桿菌素醫美產品藥證，這項產品將在台灣完成藥證申請，最快可望於明年上市。

張哲瑋表示，引進肉毒桿菌素來台銷售只是第一步，除了擴充安特羅產品線外，未來仍將逐步引進全球先進抗老醫美相關生物製劑技術在台灣落地，尤其將善用國光生技優異的生產技術平台，希望以在台灣生產製造、國際市場銷售為終極目標，以創造更大的集團綜效與品牌價值。