力麗觀光日月潭迎新春特別活動登場 春酒饗宴慶豐年

春酒饗宴，豐年歡樂！力麗觀光開發（5364）位於日月潭的力麗儷山林會館-日月潭館、力麗哲園飯店-日潭館及月潭館等三館，共同籌劃的迎新春特別活動今(30)日揭開序幕，標榜將為旅客呈現一場充滿鴻運的新春體驗。

力麗觀光（5364）在全台有11間飯店、房間數合計878間。其中在日月潭伊達邵就有4間飯店，房間數約336間，最新投資的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，房間數達203間，總投資金額逾40億元。

目前，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店尚在試營運中，預計第2季正式開幕營運，主要鎖定國際觀光客及國內高端旅遊及商務客層。力麗觀光表示，力麗溫德姆溫泉顙店試營運期間，假日平均住房率已達七、八成，市場反應熱絡。

日月潭國家風景區管理處伊達邵管理站主任陳逸全致詞時表示，去年在力麗觀光與日管處的合作下，新完成的水上自行車步道已定名為「達克拉哈步道」，並由力麗觀光認養，未來將推動更多日月潭小旅行，帶動地方觀光。

據統計，去年日月潭周邊全區的總遊客人數達530萬人次，其中環潭區的遊客人數約397萬人次，而造訪伊達邵的遊客約占全區總遊客數的30%、約160萬人次。陳逸全說，隨著疫後觀光復甦，今年日月潭全區的遊客數目標將挑戰600萬人次。

在農曆新年將至的歡樂季節，力麗觀光精心籌劃了一場以春酒饗宴為主題、穿插過年活動的特別盛會，為旅客呈現一場充滿鴻運的新春體驗。

力麗觀光強調，日月潭三館擁有室內就能欣賞日月潭湖光山色的用餐環境，讓旅客在品嚐美食的同時，更能盡情享受湖光山色的迷人風景。

另外，日月潭三館也啟用台灣Hsuan Ri Fen炫日芬香氛品牌「馬嘎芙馬告個人清潔系列」作為飯店備品，不但推動台灣香料文化，也共同支持炫日芬品牌馬告香氛系列銷售，回饋給濁水溪布農部落國小課後晚餐使用。

力麗今年推出的迎新春特別活動，首先在春酒專案方面，即日起至3月31日，力麗儷山林會館-日月潭館，聘請集團總裁御用主廚呂紹枝帶領廚師團隊，巧手烹調一系列精緻美味的春酒佳餚。

從鮮嫩的海鮮到香濃的湯品，每一道菜品都融合了傳統與創新的精髓，讓饕客與親友共同享受美食盛宴，品味豐年歡樂。其中，私房料理「青蟳芋香米粉湯」，更是集團總裁郭銓慶的最愛。

湖畔饗食吧提供精緻的中式菜單，涵蓋了各種口味，從清爽的沙拉到鮮美的海鮮，再到濃郁的湯品，每一道菜品都將帶給遊客不同的味覺享受。

春天的味覺盛宴，湖畔下午茶專案也全新升級，包括菠蘿泡芙、馬卡龍、水果塔、布郎尼、優格杯、手作麻糬、香草蛋糕、紅茶凍、桂花釀等一一呈上。

其中，麻糬為手作，搭配花生粉，口感帶Q，紅茶凍是將台茶18號熬煮提香，配搭著美味的下午茶，更有日月潭的湖光山色作為陪伴，坐在窗邊，可以一邊品嚐精緻的甜點，一邊欣賞湖光山色，享受大自然的美好恩賜。