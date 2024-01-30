安心食品屏東食品廠房冷凍空調配電工程由東元施作

安心食品（1259）(MOS摩斯漢堡)為全面提升食品製程及創新研發技術，安心食品投資屏東長治鄉的屏東生物科技園區，規劃四層樓廠房基地與物流中心，樓板面積近30,000平方公尺，打造專屬食品廠房，預計2024年正式營運，今天也宣布屏東食品廠房冷凍空調配電工程，委託東元電機承攬施作。

安心食品為國內知名的速食連鎖企業，自1990年由日本引進，在台經營已超過32年，擴大布局促進地方經濟發展，實踐從農場到餐桌全程嚴密控管，拉近與食材距離，降低碳足跡，提供消費大眾安心、健康又美味的餐點，期能擴大布局南台灣，發掘更多台灣在地食材，結合食材、製程、環保與在地產業發展，整合未來的營運量能，帶動上、中、下游周邊產業發展。

安心食品特於行政院屏東農業生物科技園區規劃萬坪基地打造專屬食品廠房，1月30日召開董事會議審通過將委請關係人「東元電機」承做有關屏東廠房之冷凍空調配電工程，工程價款計新台幣8,962.8萬元為關係人交易，特別召開重大訊息說明。

日前召開冷凍空調配電工程招標案廠商評選會議，評選由冷凍空調及機電專家委員進行審查，對參與投標的承包商之企劃、設備條件、資歷、能力、價格、專業的簡報分析及服務等執行評比，經專業評審委員評審後，關係人「東元電機股份有限公司」以最低價格8,962.8萬元相關服務條件勝出，取得優先議約權。

安心食品廠房以最新、高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，使用自動與半自動倉儲系統，初步規劃魔術食品公司及東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐，將供給全台摩斯漢堡米粄產能，可望將台灣的優質農漁產品加工後外銷至世界各地，並連結產學合作技術培育人才，整合未來3至5年的營運量能，帶動上、中、下游周邊產業發展。