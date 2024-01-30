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國道客運醞釀調漲 公路局要求業者補充資料

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
國道客運運價醞釀調漲，交通部公路局表示，國道客運運價審議會剛開完，將依委員意見跟汽車客運公會全聯會再討論，待修正後再提報交通部審查。國光客運提供
國道客運運價醞釀調漲，交通部公路局表示，國道客運運價審議會剛開完，將依委員意見跟汽車客運公會全聯會再討論，待修正後再提報交通部審查。國光客運提供

國道客運運價醞釀調漲，交通部公路局已完成國道客運運價審查，漲幅修正後，中長程、短程三排椅漲幅約23%，短途四排椅漲幅約7%~11%，較原漲幅減少約7%，公路局表示，國道客運運價審議會剛開完，將依委員意見跟汽車客運公會全聯會再討論，待修正後再提報交通部審查。

近18年未檢討的國道客運運價醞釀漲價，之前汽車客運公會提出版本為中長途三排椅運價可漲三成左右，中長途四排椅運價約漲18%~19%，但遭公路局退回重新檢討，汽車客運公會全聯會針對漲幅重新修正，並研議短途虧損路線進行差別運價，之後再提報公路局，公路局日前完成審查，並請公會再修正說帖後重新提報。

中華民國公共汽車客運公會全聯會秘書長謝界田表示，國道客運運價案已經過公路局審議，公路局要求意見和說帖要調整補強，待收到公路局公文後，將盡速重提，最慢2月初可重新提報。

謝界田證實，漲幅重新調整後，中長程、短程三排椅國道客運漲幅為23%，四排椅國道客運短程比較多，包括台北-基隆、台北-桃園，都有1,200元的TPASS通勤月票補助，短程四排椅國道客運運價漲幅約為7%~11%。

公路局副局長張舜清表示，相關調整運價方案已提到客運審議委員會討論過，有請業者補充資料，沒有退回去的問題，接下來就在等業者補資料，如果確認補完資料後，就會按照程序陳報交通部。

國道客運 全聯 交通部

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