立凱電更新客戶認證進度 為授權夥伴擴增需求

鋰智財供應商立凱電（5227）今（30）日於官網更新客戶認證進度。截至目前立凱電總計有效客戶共計78家，其中主要客戶為47家，公司持續積極拓展全球市場，今年印度市場已有顯著成果，而歐洲市場開始出現大者恆大效應，部分客戶量產規模也開始擴增。

立凱電分析，與2023年9月相比，主要客戶中美國客戶增加8家，其中2家為大型車廠；而歐洲客戶增加3家，其中1家是歐洲大車廠；韓國增加2家客戶，其中1家是韓國大車廠；東南亞地區因積極拓展印度市場，亦新增4家印度客戶。各客戶終端應用涵蓋儲能、電動車、電動貨卡車及固態電池等領域，且客戶多數為國際知名公司，終端客戶及銷售市場遍及全球。

立凱電表示，由於儲能與EV客戶開發認證產品長達3到5年，為增加公司產品開發進度透明性，在符合客戶保密協議的情況下，公司將適時向股東說明客戶產品開發認證的情況。

立凱電在符合保密協議的情況下，每年1月與7月在官網向股東發布產品開發驗證進度更新。若遇政府機關、證券管理機關法規緘默期或不可抗力情事，則會順延發布。

目前主要客戶進入第3及第4期的客戶共計8家，分別為歐洲2家、美國1家、日本3家、韓國及東南亞各1家。

受歐美各國對電動車法令要求及補貼獎勵政策激勵，於2023年下半年立凱電在各市場領域也持續擴大中，在全球儲能電池已完全確認將以磷酸鐵鋰電池為發展主軸，同時眾多車廠也確認以磷酸鐵鋰電池用於電動車及電動貨卡為發展方向；立凱電認證客戶在2028年之前出貨將不限於儲能用電池，也跨足電動載具包括電動車及電動貨卡的供應鏈領域。

立凱電已於2022年轉型為鋰智財供應商，並由立凱電授權技轉客戶量產，供貨給第4期的客戶。立凱電將持續專注在產品開發及服務第1至3期的客戶，採取分工合作模式，降低客戶供應鏈集中風險。