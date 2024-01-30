味全總經理暨執行長職務由林建宏接任

味全（1201）今天董事會決議總經理暨執行長張教華因生涯規劃辭職，董事林建宏接任。

林建宏是味全資深高階主管，待過味全流通事業群副總、全家便利店中國大陸執行長，目前為全家便利店中國大陸顧問，因為要接任味全總經理暨執行長一職，日前已經先辭掉董事一職，今天宣布正式接任味全總經理暨執行長職務。

味全今天宣布新舊CEO交接，持續變革突破，成就共好，張教華是在味全工作時間超過40年，2019年臨危授命二度接下執行長，制定了「深耕台灣、發展大陸、放眼國際」的戰略方針，藉由重塑品牌資產價值、通路精耕發展與優化服務、建立品類核心競爭優勢等核心策略的推動，帶領味全重回正常獲利軌道。

在味全公司70周年慶的啟動大會上，他帶領兩岸經營團隊一同宣誓「變革突破.成就共好」。張教華表示，在味全公司這段時間是非常美好且充滿熱情的。已完成階段性務，現在正式交棒給新任執行長林建宏，期許他未來能夠帶領味全團隊繼續締造優異的表現。

新任執行長林建宏原為味全公司董事，擁有豐富的零售及通路經驗，期待能帶領味全團隊開創新局，實現未來目標。新任執行長林建宏表示，很榮幸也很開心能夠接下這個任務，期待未來與團隊深耕兩岸的業務發展，並開拓國際市場空間。