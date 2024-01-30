星宇航空全新Galactic Lounge貴賓室 2月1日開始試營運

星宇航空（2646）為提供更便利的旅客服務，2月5日起宿霧、峴港航線將改於桃園機場第二航廈提供服務，此外星宇航空於第二航廈的自營貴賓室也將於2月1日起開始試營運，營業時間為每日上午5時至晚間11時30分。

目前星宇航空於第二航廈服務的航線包括洛杉磯、舊金山兩條北美航線，以及新加坡及泰國的曼谷、清邁三條亞洲航線，2月5日起將新增宿霧及峴港航線，為來往的旅客提供優質服務。

星宇航空表示，新春假期將近，出入境旅客眾多，為確保行程順暢，提醒旅客提早至桃園機場辦理報到，預留充裕的時間完成安全檢查、證照查驗及通關手續，並於出發前確認搭機航廈，和星宇航空一同開啟舒適的飛航旅程。

全新的 Galactic Lounge 座落於桃園機場第二航廈，兩層樓的室內空間總佔地220坪，入口位於三樓出境層D7登機門旁，分別為頭等艙及商務艙兩大區塊。星宇航空再度攜手「本事設計」，以時空列車的穿越之旅為概念，串連起旅客與飛行之間的旅程，頭等艙延續舒適如家的飛行體驗，共17席專屬空間座席，包含吧台、沙發區，整體設計以沈穩的勃根地紅色調，搭配實木及金屬材質展現出沈穩風範。

商務艙空間則以莫蘭迪色系為主調，採用大量線條與弧形設計展現出開闊舒適的氛圍，116席座位分別設置寬敞沙發區及開放式座位區，貴賓室全區皆提供置物櫃、淋浴間、男女洗手間，同時提供免費 Wi-Fi 無線上網服務及充電插座，無論是處理公務、轉機時小歇，或是在踏上下一趟旅程前都能享受美好的休憩時光。