桃園機場廁所智慧化 不必擔心有異味沒衛生紙

桃園機場洗手間清潔維護管理再獲國際肯定。機場公司今日表示，桃園機場智慧化管理廁所方案，獲得2023年日本廁所協會（Japan Toilet Association，JTA）廁所獎未來賞及人氣獎。此次參賽門檻甚高，需提供服務滿三年以上才有入圍資格，桃園機場最終能獲得最具職人精神、且精益求精主辦方的肯定，評審委員指出本案具有技術潛力，以目前的發展和成熟度，讓人們對洗手間的未來寄予厚望。

桃園機場選定旅客使用率高的73間重點洗手間，導入智慧化系統清潔管理，裝設「人流」、「濕度」、「異味」及「衛生紙量」偵測模組。在洗手檯及地面位置加裝溼度感應器，確保檯面無水漬、地面無積水；洗手間出入口天花板安裝人流感測元件，若瞬間湧入如廁民眾，系統會發出通知，可立即調派工作人員至現場加強維持環境清潔；加裝阿摩尼亞及硫化氫氣味偵測感應元件，可監控廁所異味氣體並即時回報進行打掃，確保洗手間內無異味；最後在馬桶旁衛生紙盒內安裝感測元件，捲紙量低於5%（約1公分）即會通知工作人員需注意更換衛生紙捲。

此外，機場公司也應用4G電信網路 NB-IoT 科技，導入智慧洗手間管理系統，包含主動偵測、預防異常、即時通報、提高維護效率四大功能，全面掌握廁間即時狀態，巡檢頻率從原本約每20分鐘一次，縮減為每10秒鐘一次，導入科技輔助維持廁所的清潔品質。

機場公司曾獲2022年JTA人氣獎(一般投票賞)青睞，洗手間融入美學打造各種風格和多元用途的廁所，如設置連身鏡、梳妝台、行李放置區等，貼心為往來旅客量身打造合適的空間。此次導入洗手間智慧化管理服務，獲得「未來賞」，及255位參與產業博覽會之業界代表投票選出的「人氣獎」實屬不易，顯見桃園機場洗手間實用且兼顧智慧美學，未來會持續提升服務，讓每位旅客享受舒適潔淨的如廁環境。