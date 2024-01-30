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台北天空塔恐變爛尾樓？碩河開發發聲明回應

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
正在興建中的台北天空塔 The Sky Taipei。記者朱曼寧／攝影
正在興建中的台北天空塔 The Sky Taipei。記者朱曼寧／攝影

有「綠竹筍」之稱的「台北天空塔 The Sky Taipei」由碩河開發主導，投資開發規模超過200億元，預計今年底開幕，不過卻傳出該開發案遭檢舉涉嫌掏空逾10億元，後續恐引發爛尾樓疑慮。對此，碩河開發今（30）日發聲明表示，興建中的The Sky Taipei 籌備事宜皆正常進行，公司目前所有營運一切正常。

碩河開發公司表示，關於檢調於2024年1月18日搜索約談邱冠勲先生及前本公司員工住所及辦公室，及後續媒體報導涉及本公司興建中之 The Sky Taipei 相關事宜，本公司特此說明如下：

章經鑫先生自2023年2月接任本公司董事長後旋即著手釐清公司財務，並已將公司遷至臺北市信義區松仁路32號12樓之1以確保興建中之 The Sky Taipei 籌備事宜皆正常進行，本公司目前所有營運一切正常。

對於任何不法行為 ，本公司將全面配合檢調作業，對涉案同仁決不包庇。茲因本公司業已遷址如上，報載搜索本公司等情節，應為搜索本公司遷址前之舊有地址，與本公司現階段之營運完全無關，特此澄清。

建中

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