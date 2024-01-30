小宅風吹向中南部！去年移轉單戶面積首度跌破30坪 為史上最小

根據內政部統計月報資料顯示，去年建物買賣移轉的平均面積首度跌破30坪，平均約29.7坪，顯示在高房價的趨勢之下，民眾只能以有限預算換取購屋空間，若與10年前相比平均的買賣移轉面積就少了5坪，除了高房價問題之外，中南部地區居住型態從透天轉為大樓，坪數減少最顯著，也是導致出現愈買愈小的主因。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高房價相對的代價就是小宅化，台北市很早就出現推案M型化，不過小宅化的經驗正逐漸從北部往南蔓延，尤其過去北部建商在房價上漲過程，對於控制坪數與總價相當有經驗，當這波非雙北地區的都會區房價開始飆漲，建商也複製北部小宅化的經驗到南部推案，加上住宅型態也由大坪數的透天轉為電梯大樓，因此統計移轉的每戶面積越來越小。

統計顯示，去年建物買賣平均移轉面積29.7坪，不僅是首度跌破30坪，也是史上買屋面積最小的一年，10年前建物買賣平均移轉面積還有34.6坪，20年前平均買賣移轉面積則還有46.6坪，愈買愈小的趨勢顯著。

若以區域來看，平均購屋移轉面積最小的是北市的24.2坪，不過與10年前相比北市反而變化最小，變化最大的是南部區域，台南與高雄10年來買賣移轉平均每戶就少了8坪，減少坪數遠勝於北部地區，即使台中市也出現類似狀況，10年來平均建物買賣移轉面積每戶減少5.6坪。

曾敬德表示，中南部房價飆漲快速，開發商也縮小兩房三房的坪數空間，另外早年可能透天房價也不高，當時候購屋就可以直接買中古透天，不過現在透天的土地與房價高漲，加上人口結構也從大家庭轉換成小家庭的型態，購屋也從透天轉為有電梯與社區管理的大樓產品，因此統計平均購屋面積出現明顯縮水。