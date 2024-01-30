信義新地標台北天空塔恐變爛尾樓？開發商回應了

有台北新地標之稱的「台北天空塔The Sky Taipei」投資開發案，驚爆公司經營高層發生掏空弊案，且檢調已介入偵辦中，讓台北塔是否能在年底如期營運或因此埋下爛尾樓變數，引起各界關注。主導投資開發的碩河今天表示，興建中的The Sky Taipei 皆正常進行，公司目前所有營運一切正常。

碩河開發公司表示，關於檢調於2024年1月18日搜索約談副董事長邱冠勲及本公司前員工住所及辦公室，及後續媒體報導涉及本公司興建中之 The Sky Taipei 相關事宜，說明如下:

章經鑫先生自2023年2月接任本公司董事長後，旋即著手釐清公司財務，並已將公司遷至台北市信義區松仁路32號12樓之1，以確保興建中的The Sky Taipei 籌備事宜皆正常進行，本公司目前所有營運一切正常。

對於任何不法行為，本公司將全面配合檢調作業，對涉案同仁決不包庇。茲因本公司已遷址如上，媒體所載搜索本公司等情節，應為搜索本公司遷址前的舊有地址，與本公司現階段營運完全無關，特此澄清。