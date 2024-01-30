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中捷藍線過關 專家料複製「台北經驗」 這裡新屋划算

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中捷藍線沿線行政區房價統計
中捷藍線沿線行政區房價統計

台中捷運藍線的綜合規劃，29日獲行政院核定，建設正式步入實質階段。台灣房屋根據實價登錄資料，統計中捷藍線沿線七個行政區的新成屋及預售屋房價，新成屋方面，以梧棲的21.4萬元最親民，西區46.1萬元最高貴。

預售屋部分，同樣是梧棲最平價，2023年均價26.1萬元，為藍線唯一能以2字頭買新案的地區，西屯區則以67.9萬元，居沿線各區的預售屋單價王。

另外龍井去年預售屋均價35萬元，足足比新成屋高出近6成，是沿線七區當中，新成屋與預售屋價差最大的區域。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中捷運藍線全長約24.8公里，共設20站，可串聯台中港、大肚山科技走廊、七期市政中心、台中火車站，並與台鐵山線、台鐵海線、中捷綠線共築便捷路網，使台中的軌道佈局由線升級為面，因而被視為台中的「軌道心幹線」。

張旭嵐指出，根據台北捷運的過往經驗，當捷運系統從單一路線晉升為多線路網，運量可望大幅躍進，沿線的房市含金量，也將隨利用人數提高而走揚。

不過捷運建設的時序較為漫長，以台中藍線來說，工程預計在核定後10年完工，建設期間景氣難免有所起伏，因此消費者若想在建設初期就進軍置產，應以長抱布局為宜。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，中捷藍線不論是新成屋還是預售屋，均以梧棲房價最親民，因該地距離台中市中心較遠，且早年建設話題較淡，使房價基期偏低。

近年台中港區發展逐漸強勢，綠能風電、倉儲物流、精密機械等大廠接連進駐，日商三井也進軍設立Outlet購物中心，加上台中港特定區是台中少數擁有高容積率土地的新興重劃區，吸引建商前往推案，千萬預算的購屋選擇多元，使梧棲成為小資族成家的熱門選擇。

龍井的新成屋與預售屋價差懸殊，主要是當地近期的預售交易，將近4成位於相對高價的東海大學、藝術街商圈，而新成屋交易則多分布在較平價的外圍區段，進而拉大新成屋與預售屋的整體價差。

龍井最繁華的是東海大學一帶，現今預售屋已可見5字頭高價，相較之下，同區段的新成屋高標仍在4字頭，兩者之間的價差鮮明，因此選購新成屋顯得更為划算。

房市示意圖。台灣房屋提供
房市示意圖。台灣房屋提供

預售屋 東海大學 捷運

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