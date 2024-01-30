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看好獨食商機！築間韓風烤肉新品牌「朴庶」首店插旗基隆

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
築間韓風烤肉新品牌「朴庶」首店插旗基隆 ，室內3D圖，韓式傳統美學與年輕的活潑氣圍兼容並蓄 。業者提供
築間韓風烤肉新品牌「朴庶」首店插旗基隆 ，室內3D圖，韓式傳統美學與年輕的活潑氣圍兼容並蓄 。業者提供

興櫃的築間餐飲集團（7723）持續看好「獨食商機」，今年(2024)再創立主打韓式個人烤肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」，首家店將插旗基隆，預計2月3日開幕營運；不僅是集團第二個韓國烤肉品牌，也集團的第五個燒肉品牌。

根據內政部統計推算，單身經濟名詞之延伸，在台灣一年的規模就超過 5,000 億元，獨食文化風潮也早從日本延燒至台灣，往日的「餐飲新趨勢」逐漸蛻變為「用餐常態」。

築間餐飲集團旗下人氣個人燒肉品牌「燒肉 Smile」，自 2020 年創立以來，截至目前全台總計26 間門店，已成為全台最大個人燒肉品牌。

挾著這股氣勢，今年(2024)再創立主打韓式個人烤肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」插旗基隆 2 月 3 日 17:30 開幕營運，並推出開幕當天內用整單五折優惠。

「朴庶韓國烤肉公社」不僅是第二個韓國烤肉品牌，也集團的第五個燒肉品牌，更是基隆潮境公園及八斗子漁港知名景點的第四家門店，車程三分鐘距離內還有「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及「築間酸菜魚」，不管是吃鍋、吃燒肉通通有。

築間表示，全新品牌「朴庶韓國烤肉公社」插旗「基隆」，推出獨家主打「個人韓式烤肉」，取自韓語「拍手」諧音，藉由趣味的職場日常發揚朴庶烤肉公社的烤肉文化打造【讓人忍不住拍手的韓國味！】餐點部分提供 35 款套餐、8 道韓系小菜及 20 款酒水飲品。

主餐部分，不管你想試試雙拼的豐富享宴（牛五花Ｘ豬五花套餐）或是渴望單獨品嘗「極上牛肋小排」的精緻原味，每份套餐均附越光米飯，湯品可以選擇「朴氏蔘雞湯」或是濃郁潤喉「大發雪濃湯」，寒冬裡的暖胃首選，非常值得分享給身邊家人朋友。

「朴庶韓國烤肉公社」首店基隆北寧店規劃 46 個席次，用餐座位區分別規畫分單人、雙人、四人及六人座位，專屬個人烤爐座位設計，室內設計兼容韓式傳統美學與年輕的活潑元素，一人獨烤、或想多人聚餐同樂都沒問題。延續

「紫木槿韓國烤肉」精緻美味，同時以更實惠的價格，讓小資族們能輕鬆享「韓食」。

「朴庶韓國烤肉公社」插旗基隆2月3日 開幕，朴庶韓國烤肉公社以韓國貓歐巴朴社長作為IP角色。業者提供
「朴庶韓國烤肉公社」插旗基隆2月3日 開幕，朴庶韓國烤肉公社以韓國貓歐巴朴社長作為IP角色。業者提供

烤肉 築間

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