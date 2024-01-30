PChome旗下比比昂好物商城 2月新增全家便利商店取貨
PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂宣布，「比比昂好物商城」將自2月起提供全家便利商店取貨服務，滿足消費者24小時隨時彈性取貨的需求，並在2月29日前加碼取貨優惠。
即使國境開放，跨境購物的需求仍熱。比比昂去年10月攜手全家便利商店開放日本最大二手網站mercari代購的超商取貨服務，觀察新服務首波活動期間消費者選擇超商取貨比率成長60%，吸引習慣超取的跨境網購客群。
今日宣布自2月1日起正式開放「比比昂好物商城」在全家便利商店取貨服務，活動期間至店舖完成包裹取件，就能拿到30元「全家」購物金，限量3,000組，送完為止。
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