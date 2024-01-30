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打造 Amazing 體驗！LEXUS 冠名贊助音樂劇《西貢小姐》

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
《西貢小姐》以驚豔的舞台設計及引人入勝的音樂，迄今已吸引全球超過3,800萬人次觀賞。業者提供
《西貢小姐》以驚豔的舞台設計及引人入勝的音樂，迄今已吸引全球超過3,800萬人次觀賞。業者提供

Lexus自2017年提出「Experience Amazing」的品牌主張，致力為車主打造獨一無二的Amazing體驗，包括音樂、藝文、旅遊、駕馭等主題，引領車主體現品牌精神；今年度冠名贊助首度來台的全本音樂劇《西貢小姐》（Miss Saigon），該音樂劇迄今已吸引全球超過3,800萬人次觀賞。

Lexus在音樂活動方面，長期以來積極贊助各項音樂盛事，不僅於2019年贊助百老匯四大名劇之一《貓》，此次更將冠名贊助首度來台的全本音樂劇《西貢小姐》，為Lexus車主打造曠世鉅作的音樂劇饗宴，享譽百老匯四大名劇之一，《西貢小姐》即將登上台北、台中、台南、高雄四地舞台。

《西貢小姐》風靡全球，原版於1989年在倫敦西區首演，榮獲70項以上的戲劇及藝術大獎。本次百老匯音樂劇金牌製作人卡麥隆．麥金塔許（Cameron Mackintosh）攜手澳洲GWB娛樂製作公司，全新製作音樂劇《西貢小姐》，以當今全球唯一上演的限定版本，首次震撼登台。

音樂劇講述越南女子金（Kim）與美國軍官克里斯（Chris）之間的淒美愛情故事，在西貢淪陷的悲劇時刻被迫分離，揪心的音樂勾勒出兩人的愛恨交纏，搭配驚豔的舞台設計，及引人入勝的音樂，打造撼動人心的經典鉅作。

本次全本音樂劇《西貢小姐》將在台灣首度登場，以精湛的舞台場景製作，重磅呈現西貢波瀾壯闊的戰亂歲月，而當劇院上空迴蕩著轟隆聲響，直升機將以寫實比例從天而降，震撼畫面難以言喻。此外，亦精心選拔自全球及亞太地區的42位優秀演員，包括尚恩．麥力．摩爾（Seann Miley Moore）飾演工程師、艾比蓋兒．阿德里亞諾（Abigail Adriano）飾演金（Kim）及奈格爾．哈克（Nigel Huckle）飾演克里斯（Chris）。

現場更同步安排管弦樂團演奏，演繹經典曲目《西貢熱力四射》、《我心中的電影》、《世界最後一夜》和《美國夢》等，將為台灣觀眾呈現一場驚艷的音樂劇盛宴。

以逼真的舞台場景，呈現出西貢波瀾壯闊的戰亂歲月，更特別安排寫實比例直升機從天而降。業者提供
以逼真的舞台場景，呈現出西貢波瀾壯闊的戰亂歲月，更特別安排寫實比例直升機從天而降。業者提供
Lexus冠名贊助全本音樂劇《西貢小姐》，5/31(五)-6/30(日)於台北、台中、台南、高雄盛大巡迴。業者提供
Lexus冠名贊助全本音樂劇《西貢小姐》，5/31(五)-6/30(日)於台北、台中、台南、高雄盛大巡迴。業者提供

Lexus 美國 越南

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