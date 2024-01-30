聽新聞
test
0:00 / 0:00

百貨商場 非蛋黃區闢戰場

聯合報／ 記者林海／台北報導

國內百貨公司已經相當密集，去年新店裕隆城等多個商場加入市場後，今、明年還有多個大型商場要開幕，新增營業面積估計超過八萬坪。業者認為，台灣的百貨商場、購物中心雖然多，但距離飽和仍有一段距離，只是業者展店會逐漸由都會中心向外延伸，但對於民眾來說，距離更近、選擇更多，消費也就更方便。

遠東ＳＯＧＯ董事長黃晴雯日前表示，今年就有數萬坪的零售面積要加入市場，而ＳＯＧＯ旗下的大巨蛋商場ＳＯＧＯ ＣＩＴＹ的Ｃ、Ｄ區，分別在今年五月、八月營運，Ａ、Ｂ區也會在明年開幕，光一個大巨蛋商場，面積就有三萬六千坪。

此外，三井位於南港的LALAPORT將於今年開幕，明年還有南山台南廣場的新光三越、大江購物中心二期等新商場，誠品生活也將進駐南區鹽埕段「商八」開發區。業者表示，傳統市中心競爭激烈，而蛋白甚至蛋殼區卻還有發展空間，因此商場只要抓對型態，開店空間仍不小。

百貨業者說，現在要開商場，已不會擠在市中心的紅海市場，而是會瞄準有潛力的新商圈，例如南港有高鐵停靠，新興商辦不少，還有不少建案開發，假以時日成為另一個信義計畫區並非不可能，因此被認為是北市蛋白區，甚至是蛋殼區的南港，未來幾年就有好幾家商場等著開幕。

同樣的，三井在高雄的LALAPORT落腳鳳山，也非傳統人口都會區。業者分析，這些商場不會像大型百貨以精品、化妝品做為主力，而是更加生活化，強調娛樂性，拉高消費頻率，才有希望成功。

但對於消費者來說，更多的商場開出，只要足夠的吸引力，例如好餐廳、好品牌以及適當的價格，選擇就更多。業者也認為，未來可能不再像過去，必須要有特殊目的、購買較高價位的商品才去百貨商場，甚至可能把逛商場當成逛量販店一樣。

蛋殼 大巨蛋

延伸閱讀

中職／單年場均破萬球場史上僅1例 台北大巨蛋挑戰斗六紀錄

中職／大巨蛋太香！兩隊「攻蛋」野心達雙位數場次

軟萌霸主降臨！「水豚君の動物樂園」新品新竹SOGO首賣 來獨家限定打卡點過情人節

SOGO大巨蛋今年開出兩區 黃晴雯強調：會超乎大家想像

相關新聞

飯店市場轉好 五家新開幕… 瞄準入境旅遊復甦、國旅補助商機

2024年入境旅遊可望復甦，國際旅客回升，加上2024年國旅補助方案出爐，看好飯店市場將蓬勃發展，今年上半年共計有五大指...

百貨商場 非蛋黃區闢戰場

國內百貨公司已經相當密集，去年新店裕隆城等多個商場加入市場後，今、明年還有多個大型商場要開幕，新增營業面積估計超過八萬坪...

相鐵：西門店首年住房率估達六成 海外客將占七成

日本相鐵集團看好台灣觀光市場，2月初將在台開出第一家直營飯店，第一站就在台北市西門町；相鐵集團透露，相當看好台灣市場，也...

春節旺季到！航空業2月業績看俏 旅行社同享年節觀光紅利

長榮航空罷工落幕，觀光業過好年，隨著寒假及農曆春節旅遊旺季到來，揮別罷工陰霾，航空業者2月營收可望交出漂亮成績單，包括四...

機師罷工落幕 長榮：訂票已開始回升

長榮機師罷工雖然落幕，但此前旅客擔心春節假期行程受阻而辦理退票，交通部長王國材昨（29）日受訪時指出，春節假期長榮航大約...

華人農曆新年假期即將到來 「超忙空運周」推升運價

華人農曆新年假期即將到來，許多業者本周都在搶著出貨，進一步說，本周可說是「超忙空運周」，推升運價居高不下，因此，航空業也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。