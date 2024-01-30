百貨商場 非蛋黃區闢戰場

國內百貨公司已經相當密集，去年新店裕隆城等多個商場加入市場後，今、明年還有多個大型商場要開幕，新增營業面積估計超過八萬坪。業者認為，台灣的百貨商場、購物中心雖然多，但距離飽和仍有一段距離，只是業者展店會逐漸由都會中心向外延伸，但對於民眾來說，距離更近、選擇更多，消費也就更方便。

遠東ＳＯＧＯ董事長黃晴雯日前表示，今年就有數萬坪的零售面積要加入市場，而ＳＯＧＯ旗下的大巨蛋商場ＳＯＧＯ ＣＩＴＹ的Ｃ、Ｄ區，分別在今年五月、八月營運，Ａ、Ｂ區也會在明年開幕，光一個大巨蛋商場，面積就有三萬六千坪。

此外，三井位於南港的LALAPORT將於今年開幕，明年還有南山台南廣場的新光三越、大江購物中心二期等新商場，誠品生活也將進駐南區鹽埕段「商八」開發區。業者表示，傳統市中心競爭激烈，而蛋白甚至蛋殼區卻還有發展空間，因此商場只要抓對型態，開店空間仍不小。

百貨業者說，現在要開商場，已不會擠在市中心的紅海市場，而是會瞄準有潛力的新商圈，例如南港有高鐵停靠，新興商辦不少，還有不少建案開發，假以時日成為另一個信義計畫區並非不可能，因此被認為是北市蛋白區，甚至是蛋殼區的南港，未來幾年就有好幾家商場等著開幕。

同樣的，三井在高雄的LALAPORT落腳鳳山，也非傳統人口都會區。業者分析，這些商場不會像大型百貨以精品、化妝品做為主力，而是更加生活化，強調娛樂性，拉高消費頻率，才有希望成功。

但對於消費者來說，更多的商場開出，只要足夠的吸引力，例如好餐廳、好品牌以及適當的價格，選擇就更多。業者也認為，未來可能不再像過去，必須要有特殊目的、購買較高價位的商品才去百貨商場，甚至可能把逛商場當成逛量販店一樣。