中菲行正式通過 ISO27001:2022轉版認證

中菲行(5609)今天宣布正式通過ISO27001:2022的轉版認證 ( ISO27001:2022 BSI Certification N0. IS 743553),這代表著中菲行在資訊安全領域的卓越成就,ISO 27001是國際標準組織(ISO)發布的資訊安全管理體系標準,是全球公認的信息安全管理最高標準之一,通過ISO 27001:2022的轉版認證,證明中菲行在確保客戶數據和信息安全方面的卓越表現,強化客戶對中菲行保護其數據和信息的信心及信任,表現了中菲行對客戶堅定的承諾。

中菲行致力科技和數位轉型,提高資訊安全管理水平,導入了最新的資訊安全管理防護架構,確保資訊安全防護與數位轉型的發展能並駕齊驅,不斷改進管理及作業流程,以應對不斷變化的外部環境威脅,以虛擬數位平台發揮競爭力,透過資料庫,以雲端數據分析,深入瞭解客戶需求,以數位行銷清析傳遞中菲行價值服務,透過扁平化的組織與客戶互動,以資安認證( ISO27001:2022 BSI Certification N0. IS 743553)的雲端數位供應鏈管理平台(Cloud Networking SCM Platform) 中菲行增值訊息系統(Dimerco Value Plus System),提供國際物流價值鏈的服務,一方面運用科技進行內部的數位能力提升,以RPA(Robotic Process Automation) 流程自動化軟體運用,達到訊息一元化及數位化,強化了操作及管理效率,能夠降低營運成本提高獲利。

針對外部面向客戶的線上服務,中菲行持續升級MyDimerco平台,透由POMS (Purchase Order Management System)的導入,大幅延伸中菲行服務涵蓋範圍,由客戶的物流承攬服務,延伸到客戶與其供應商間的採購訂單協調、供應商績效管理、商品管理與物流成本分析等,提供了客戶強大的採購訂單管理平台,提升客戶對於中菲行服務的黏著度,除POMS的導入,MyDimerco 平台也擴充了線上訂艙、線上客服等服務,提供結合線下實體與線上虛擬的服務,讓客戶不論在何時、何地都可以透由不同管道來獲得中菲行所提供的專業服務。

展望未來,中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將持續發揮功效,以明確的市場定位,透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務,強化業務擴展的能力並透過數位轉型以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務,獲利可期。