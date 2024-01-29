罷工危機未解前長榮航一天退票5000人 交長希望妥善處理

長榮航空（2618）機師1月25日宣布兩個罷工警戒區段後，有不少旅客擔心春節假期行程受阻，紛紛辦理退票，交通部長王國材今日受訪時指出，原本春節假期長榮平均一天進出有3.8萬人，上周六統計為3.3萬人，等於退了5,000張票，他有向長榮提要妥善處理。長榮表示，罷工危機解除後，訂票已開始回升。

王國材今日出席「年度『路老師』頒獎授證典禮」，在接受媒體聯訪有關長榮機師罷工後續事宜時，他表示，自從機師工會1月22日罷工投票通過後，勞資雙方及相關單位每天都在討論，上周末是關鍵，有幾個勞資爭議的議題一直無法解決，所幸勞資最後本於公司聲譽及社會民怨，都願意各退一步，於昨晚達成協議。

王國材說，長榮航空春節期間平均每日有3.8萬人次，但罷工投票通過以後，每天都在減少，上周六統計為3.3萬人次。由於很多旅客擔心會真的罷工，所以選擇先退票，但罷工未開始就退票的話，旅客需自行負擔手續費，現在罷工危機解除，手續費會否退回，王國材表示長榮會妥善處理。

針對機師工會原宣稱罷工前24小時會預告，不少旅客和旅行業者抱怨預告期過短，事後交通部是否會重提要修法延長預告期？對此王國材回應說，2019年勞動部已經討論過這個議題，但勞資沒有共識，主要是勞團認為勞權會受損，所謂預告，在發動罷工投票時就是預告，目前傾向不修法，不過他會將旅行業者的意見傳達給勞動部，由他們來協助溝通。

王國材表示，已要求交通部所屬國營公司要每季定期與工會幹部溝通，及時改善工會提出的問題，避免問題持續累積，最後釀成罷工行動，影響民眾，同時也有請長榮航空等民營航空公司參考。