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金寶山創辦人曹日章辭世 享耆壽90歲

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

金寶山集團創辦人暨總裁曹日章先生，19日於睡夢中辭世，享耆壽90歲，《金寶山》臉書粉專今（29）日發文哀悼並指出，曹日章仙逝後，將長眠於親自規畫的金寶山「愚仁園」。

曹日章先生早年畢業於國立台北工業專科學校(後改制為台北科技大學)主修土木工程，畢業後考取土木建築技師執照。其後進入審計部。負責中央機關重大工程開標、驗收工作13年，40歲時自行創業，但過程幾經波折，當時手中僅留一地，即台北金山山面海之風水寶地一金寶山。

當時，曹日章鑑於早年台灣殯葬業因陋就簡，墓地無規劃，開始將現代工程專業知識融入產業，當時更親率公司同仁親住墓園就地管理。

曹日章創業至今逾30年，首倡墓園公園化，近年來更提升為墓園藝術化，成就金寶山集團。

金寶 創業 金山

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