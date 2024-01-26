竹縣年貨in遠百竹北 買新竹良品還可抽大獎

農曆春節即將到來，新竹縣新竹良品特別與遠百（2903）竹北店合作，募集12家精選業者舉辦年貨特賣會，今（26）日舉辦記者會，由艸雨田舞蹈劇場及金蘋果樹舞蹈工作室表演團隊為活動帶來精采開場，新竹縣長楊文科及各界來賓代表到場參加啟動儀式，宣布即日起至2月6日，民眾只要單次消費累積滿1,000元即可參加抽獎，包含iPad及家電等多達30項好禮，歡迎消費者共襄盛舉。

新竹縣長楊文科表示，春節即將到來，新竹縣也為大家帶來「新竹良品 縣上好禮」，在遠東百貨公司竹北店7樓展示到2月6日，不同特色產品都相當有創意，新竹良品就是「新的感動、竹的美味、良好禮及品生活。」

今年新竹良品型錄更挑選出101家店、144種的產品，每2年評選一次，獲得大家一致好評，自用送禮兩相宜，歡迎大家在過年前到遠東百貨竹北店採買。

新竹縣13鄉鎮市各自具有豐饒產業及地方文化特色，農曆年也是象徵團結的喜慶節日，希望帶給大家愉悅的舒適購物空間，謝謝遠東百貨竹北店一起合作，讓民眾更加瞭解新竹縣在地文化和新興產物，搭配2023-2024年度第四屆「新竹良品 縣上好禮」新年式改版推出，進而讓更多新竹縣在地或外地回家的民眾都能認識及購買新竹縣在地好禮。

竹縣府產業發展處表示，現場12家優質新竹良品廠商有千和景觀藝樹坊、璿騰生技有限公司、吉璞茶莊、烹雪韻茶號、鴻檸國際行銷有限公司、湖口老街第二代、全球柑仔店股份有限公司、愛蜂園有限公司、思謀研器有限公司、橘子會吃醋、不二農產直販所及花現喵莊園等，每個產品都相當有特色，歡迎大家到場選購。

想知道更多相關活動訊息，可上「新竹良品 縣上好禮」官方粉絲專頁https://www.facebook.com/hsinchu2020select，迅速得知活動的最新動態。