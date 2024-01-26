和泰車尾牙 總座蘇純興：去年10月防疫險賠的幾百億元已經賺回來了
龍頭車廠和泰車（2207）今（26）日尾牙，和泰車2023年在汽車銷售台數、保養台數與MaaS的布局創下多項新紀錄，董事長黃南光高度讚許，並看好2024年和泰車的汽車銷售台數有望再創下歷史新高。法人並看好和泰車去年獲利有機會挑戰EPS 40元。
和泰車總經理蘇純興表示，去年和泰公司面臨公司成立75年以來最大危機，成功度過難關，而且去年10月就把防疫險賠數百億元全部賺回來。今年和泰要再挑戰的不只Do Amazing更要Do Impossible，進一步超越去年的成績。事實上去年如果不是所有同仁的犧牲與努力，和泰車也不會有去年這麼好、這麼狂的成績。
黃南光表示，2024年的汽車市場，汽車供應鏈已回復正常，各廠牌也將陸續導入全新的車款台灣的汽車市場，將回歸激烈的競爭型態，可以預期今年將會是充滿挑戰的一年，然而對和泰車的同仁依舊充滿信心。定能持續發揮「Think Amazing、Do Amazing」的精神，積極的迎向挑戰，再次締造佳績。今年的環境如果能再創造新紀錄，就是大家的真本事，期待還可以創下佳績。
和泰車今日在文華東方舉辦尾牙。黃南光在致詞時表示，2023年全球性的通膨升息與地緣政治的緊張局勢為台灣經濟帶來了負面的衝擊。所幸汽車市場受惠於供應鏈回穩，品牌得以持續消化訂單，加上買氣旺盛、銷售熱絡，使得全年總市場一舉超過47.6萬台，寫下近18年的新高紀錄。
和泰車TOYOTA蟬聯國產車、進口車的雙料冠軍Corolla Cross、RAV4以及Town Ace更是榮登全台前三大的熱銷車款，加上新發表Yaris Cross的助攻，全年登錄台數超過了12萬9千台。LEXUS，則是在RX、NX 等強勢商品的帶動之下以全年超越3萬台的登錄台數榮登豪華車市場冠軍，更創下豪華車市場單一品牌的年度最高銷售紀錄。除此之外，售後服務方面近兩年積極推動社區保修站的成效逐漸顯現，在全台布局92個保修站的帶動之下，TOYOTA全年的總服務台數超過230萬台，服務收入也因此創下歷史新高。
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