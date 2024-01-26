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英業達董座：2024年是英業達 AI 轉型元年 龍年再創輝煌

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

英業達（2356）今（26）日舉辦旺年會，董事長葉力誠致詞時說，今年各部門目標把產能都填滿，2024年將是英業達AI轉型的元年，龍年也希望英業達能「龍鳳呈祥、再創輝煌」。

葉力誠說，展望今年，包括墨西哥、捷克、越南、泰國等，海外各地都有廠房建置中，對英業達集團是非常重要的一步，相信今年開始，各部門同仁們也都朝著將所有產能填滿的目標前進， 「這是最重要的使命」。

葉力誠表示，英業達2022年開始數位轉型，希望透過過去投資，支持驅動未來創新，2024年將是英業達AI轉型元年，過去同仁辛苦累積下來的，都能利用AI，在研發、生產上更有效率。

葉力誠也說，英業達今年也將積極推展ESG，希望同仁在日常工作時，能將ESG納入，讓產品製造更綠色、跟世界接軌。

英業達 AI

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